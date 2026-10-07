San Antonio Spurs yıldızı Victor Wembanyama'nın, 2026 NBA Finalleri'nde yaşanan mağlubiyetin ardından yeni sezon öncesinde medya görüşmelerini sınırlandırdığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ESPN'den Michael C. Wright, The Hoop Collective programında yaptığı açıklamada Fransız yıldızın final serisinde yaşananlar hakkında konuşmak istemediğini ve tamamen yeni sezona odaklandığını belirtti.
Wright, şu ifadeleri kullandı:
"Duyduğum kadarıyla Victor, finallerde yaşananlar hakkında konuşmak istemiyor. Tamamen odaklanmış durumda olduğunu duyuyorum."
Wright, Wembanyama'nın yaz boyunca Amerikan medyasına büyük ölçüde röportaj vermediğini, bunun tek dikkat çekici istisnasının 60 Minutes programı olduğunu söyledi:
"Bana, 60 Minutes dışında hiçbir Amerikan medya kuruluşuyla konuşmadığı söylendi. O programda neler olacağını merak ediyorum. Ancak evet, bu yenilgi onu etkiledi. Etkilemesi de gayet doğal."
Normal sezonu 62 galibiyetle tamamlayan Spurs, Batı Konferansı finallerinde Oklahoma City Thunder'ı 4-3 geçerek NBA Finalleri'ne yükselmişti.
Ancak San Antonio, final serisinde New York Knicks'e 4-1 mağlup oldu. İlk maçı 105-95 kazanan Knicks, beşinci karşılaşmadan da 94-90 galip ayrılarak 53 yıl sonra ilk şampiyonluğuna ulaştı.
Wembanyama, 2025-26 normal sezonunda çıktığı 64 maçta 25 sayı, 11,5 ribaund, 3,1 asist ve 3,1 blok ortalamaları yakaladı. Yüzde 51,2 saha içi ve yüzde 34,9 üçlük isabetiyle oynayan Fransız oyuncu, sezonun en iyi beşine seçildi ve Yılın Savunmacısı ödülünü kazandı.
Wright, Wembanyama'nın final serisindeki bazı açıklamalarının kibirli bulunmasına rağmen oyuncunun niyetinin bu olmadığını vurguladı:
"Seri boyunca söylediği bazı şeyler nedeniyle birçok kişinin onun kibirli davrandığını düşündüğünü biliyorum. Ama hayır, Victor böyle biri. Spurs'ün kazanacağına içtenlikle inanıyordu. Spurs'ün daha iyi takım olduğuna gerçekten inanıyordu."
Wright'a göre final yenilgisi, Wembanyama'ya play-offların en üst seviyesinde hata payının ne kadar düşük olduğunu da gösterdi:
"Bu konuda çok şey öğrendi. Bahsettiği konulardan biri şuydu: O son aşamaya geldiğinizde tek bir hata yapmanız yeterli oluyor ve rakip o hatanın cezasını kesiyor."
Wright, Wembanyama'nın yaptığı bir top kaybını da bu duruma örnek gösterdi:
"Tek bir top kaybı, maçın sonucunu belirleyebilir. Victor'un bunun tam olarak farkında olduğunu düşünmüyorum."
NBA'deki dördüncü sezonuna hazırlanan Wembanyama, ilk üç sezonunda 23,4 sayı, 11 ribaund, 3,5 asist ve 3,5 blok ortalamaları yakaladı.
Fransız yıldız, yüzde 56,9 efektif saha içi isabeti ve yüzde 59 iki sayılık isabet oranına ulaştığı 2025-26 sezonunda, hücum verimliliği açısından kariyerinin en iyi performansını sergiledi.
Wright, şu ifadeleri kullandı:
"Duyduğum kadarıyla Victor, finallerde yaşananlar hakkında konuşmak istemiyor. Tamamen odaklanmış durumda olduğunu duyuyorum."
Wright, Wembanyama'nın yaz boyunca Amerikan medyasına büyük ölçüde röportaj vermediğini, bunun tek dikkat çekici istisnasının 60 Minutes programı olduğunu söyledi:
"Bana, 60 Minutes dışında hiçbir Amerikan medya kuruluşuyla konuşmadığı söylendi. O programda neler olacağını merak ediyorum. Ancak evet, bu yenilgi onu etkiledi. Etkilemesi de gayet doğal."
Normal sezonu 62 galibiyetle tamamlayan Spurs, Batı Konferansı finallerinde Oklahoma City Thunder'ı 4-3 geçerek NBA Finalleri'ne yükselmişti.
Ancak San Antonio, final serisinde New York Knicks'e 4-1 mağlup oldu. İlk maçı 105-95 kazanan Knicks, beşinci karşılaşmadan da 94-90 galip ayrılarak 53 yıl sonra ilk şampiyonluğuna ulaştı.
Wembanyama, 2025-26 normal sezonunda çıktığı 64 maçta 25 sayı, 11,5 ribaund, 3,1 asist ve 3,1 blok ortalamaları yakaladı. Yüzde 51,2 saha içi ve yüzde 34,9 üçlük isabetiyle oynayan Fransız oyuncu, sezonun en iyi beşine seçildi ve Yılın Savunmacısı ödülünü kazandı.
Wright, Wembanyama'nın final serisindeki bazı açıklamalarının kibirli bulunmasına rağmen oyuncunun niyetinin bu olmadığını vurguladı:
"Seri boyunca söylediği bazı şeyler nedeniyle birçok kişinin onun kibirli davrandığını düşündüğünü biliyorum. Ama hayır, Victor böyle biri. Spurs'ün kazanacağına içtenlikle inanıyordu. Spurs'ün daha iyi takım olduğuna gerçekten inanıyordu."
Wright'a göre final yenilgisi, Wembanyama'ya play-offların en üst seviyesinde hata payının ne kadar düşük olduğunu da gösterdi:
"Bu konuda çok şey öğrendi. Bahsettiği konulardan biri şuydu: O son aşamaya geldiğinizde tek bir hata yapmanız yeterli oluyor ve rakip o hatanın cezasını kesiyor."
Wright, Wembanyama'nın yaptığı bir top kaybını da bu duruma örnek gösterdi:
"Tek bir top kaybı, maçın sonucunu belirleyebilir. Victor'un bunun tam olarak farkında olduğunu düşünmüyorum."
NBA'deki dördüncü sezonuna hazırlanan Wembanyama, ilk üç sezonunda 23,4 sayı, 11 ribaund, 3,5 asist ve 3,5 blok ortalamaları yakaladı.
Fransız yıldız, yüzde 56,9 efektif saha içi isabeti ve yüzde 59 iki sayılık isabet oranına ulaştığı 2025-26 sezonunda, hücum verimliliği açısından kariyerinin en iyi performansını sergiledi.