İsrail, 3 yıldır sürdürdüğü soykırımda Filistin sporuna da darbe vurdu

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana Filistin sporunda ağır kayıplar yaşandı. Filistin Futbol Federasyonu, 1000'den fazla sporcunun hayatını kaybettiğini, 300'den fazla spor tesisinin ise kısmen veya tamamen tahrip edildiğini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 07 Ekim 2026 13:53
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İsrail, 3 yıldır sürdürdüğü soykırımda Filistin sporuna da darbe vurdu
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasının üzerinden üç yıl geçerken Filistin sporundaki kayıpların bilançosu da ağırlaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Filistin Futbol Federasyonu (PFA), Ekim 2023'ten bu yana 1000'den fazla sporcunun hayatını kaybettiğini ve 300'den fazla spor tesisinin kısmen veya tamamen tahrip edildiğini bildiriyor. PFA'nın 2026 yılında açıkladığı verilere göre hayatını kaybeden sporcuların sayısı 1014'e ulaştı.

BM Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, Eylül 2025'te yayımladığı incelemede İsrail'in Gazze'de soykırım işlediği sonucuna vardı. İsrail hükümeti ise söz konusu değerlendirmeyi reddetti.

KONYASPOR-FİLİSTİN MAÇINDA 1014 SPORCU ANILDI

Konyaspor ile Filistin Milli Futbol Takımı arasında 30 Eylül'de oynanan dostluk maçında da hayatını kaybeden Filistinli sporcular anıldı.

Karşılaşma 10. dakikanın 14. saniyesinde durduruldu, stat ışıkları söndürüldü ve 1014 sporcu için anma gerçekleştirildi.

SPOR FAALİYETLERİ BÜYÜK ÖLÇÜDE AKSADI

Saldırılar ve altyapıdaki ağır yıkım nedeniyle Gazze'de spor faaliyetleri büyük ölçüde durdu. PFA, spor tesislerinin yanı sıra futbol altyapısının da ciddi zarar gördüğünü bildirirken, Batı Şeria'da hareket kısıtlamaları nedeniyle organizasyonların aksadığı belirtiliyor.

SPOR TESİSLERİNİN BÜYÜK BÖLÜMÜ TAHRİP EDİLDİ

Daha önce yayımlanan verilere göre Gazze'deki spor tesislerinin yaklaşık yüzde 90'ı tahrip edildi. Bazı futbol sahalarının, mezarlıkların dolması veya erişilemez hale gelmesi nedeniyle geçici defin alanı olarak kullanıldığı da bildirildi.

YARMOUK STADI DA ZARAR GÖRDÜ

Gazze'deki Yarmouk Stadı da saldırılar sırasında ağır hasar gören tesisler arasında yer aldı.

Gazze Belediyesi, Ocak 2024'te yaptığı açıklamada stadın İsrail güçleri tarafından tahrip edildiğini ve Filistinlilerin tutulduğu geçici bir gözaltı alanı olarak kullanıldığını bildirdi.

Üç yıllık süreçte yaşanan can kayıpları ve tesislerdeki yıkım, Filistin'de sporun hem profesyonel hem de altyapı düzeyinde ciddi biçimde sekteye uğramasına neden oldu.

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