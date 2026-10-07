Arsenal, Arteta'nın sözleşmesini uzattı

Arsenal, geçen sezon takımı ligde şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Mikel Arteta'nın sezon sonunda bitecek sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattı.

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calendar 07 Ekim 2026 14:28
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Arsenal, Arteta'nın sözleşmesini uzattı
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Arsenal, teknik direktör Mikel Arteta'nın sözleşmesini uzattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İngiliz ekibi, Arteta'nın sezon sonunda bitecek sözleşmesinin 2030 yılına kadar uzatıldığını resmen duyurdu.

Arteta, imzasının ardından, "Geleceğimi bu kulübe adamak ve Arsenal için en iyisini isteyen olağanüstü insanlarla çalışmaya devam etmek benim için bir ayrıcalık." dedi.

İspanyol teknik adam, "Bu kulüp, karakteri ve insana hissettirdikleriyle eşsizdir. Birlikte çıktığımız bu yolculuk devam edeceği için kendimi ayrıcalıklı hissediyorum." sözlerini sarf etti.



2019 yılından bu yana Arsenal'de görev yapan 44 yaşındaki Arteta, İngiliz ekibinin başında 360 maça çıktı ve 2.03 puan ortalaması yakaladı.

Arsenal, Mikel Arteta ile geçen sezon ligde şampiyon olmuş ve 22 yıllık şampiyonluk özlemine son vermişti. Arsenal, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde ise finalde kaybetmişti.

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