Süper Lig'de hakem atamaları Anthony Taylor'dan!

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanması ve ardından görevinden istifa etmesinin ardından Süper Lig'de bu hafta oynanacak maçlarda hakem atamalarını yapacak isim belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE HT Spor'da yer alan habere göre, Süper Lig'de bu hafta oynanacak 7. hafta maçlarının atamalarını MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor yapacak.
Anthony Taylor, yardımcılarıyla birlikte bu hafta oynanacak maçlarda görev yapacak hakemleri belirleyecek.
GEÇİCİ MHK, KUPA MAÇLARINA ATAMA YAPTI!
TFF, Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasının ardından geçici MHK'yı belirlemiş ve geçici MHK, 6-7-8 Ekim'deki Türkiye Kupası maçlarının atamalarını gerçekleştirmişti.
MHK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Öte yandan TFF, yeni MHK için de çalışmalarına devam ediyor.
SÜPER LİG'DE 7. HAFTA MAÇLARI
Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak maçlar şu şekilde:
Galatasaray - Kasımpaşa
Gençlerbirliği - Amedspor
Samsunspor - Trabzonspor
Alanyaspor - Erzurumspor
Çaykur Rizespor - Fenerbahçe
Konyaspor- Başakşehir
Gaziantep FK - Arca Çorum FK
Beşiktaş - Kocaelispor
Eyüpspor - Göztepe
Anthony Taylor, yardımcılarıyla birlikte bu hafta oynanacak maçlarda görev yapacak hakemleri belirleyecek.
GEÇİCİ MHK, KUPA MAÇLARINA ATAMA YAPTI!
TFF, Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasının ardından geçici MHK'yı belirlemiş ve geçici MHK, 6-7-8 Ekim'deki Türkiye Kupası maçlarının atamalarını gerçekleştirmişti.
MHK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Öte yandan TFF, yeni MHK için de çalışmalarına devam ediyor.
SÜPER LİG'DE 7. HAFTA MAÇLARI
Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak maçlar şu şekilde:
Galatasaray - Kasımpaşa
Gençlerbirliği - Amedspor
Samsunspor - Trabzonspor
Alanyaspor - Erzurumspor
Çaykur Rizespor - Fenerbahçe
Konyaspor- Başakşehir
Gaziantep FK - Arca Çorum FK
Beşiktaş - Kocaelispor
Eyüpspor - Göztepe