Portland Trail Blazers'ın, Scoot Henderson'ı uzun vadeli planlarının önemli bir parçası olarak görmesine rağmen bu yaz oyuncuyla sözleşme uzatmasının düşük ihtimal olduğu öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ClutchPoints'ten Brett Siegel, Portland'ın mevcut kadro yapısı ve çözmesi gereken diğer konular nedeniyle Henderson'a yeni sözleşme verme konusunda acele etmeyebileceğini belirtti.
Siegel, pazartesi günü yayımlanan haberinde şu ifadeleri kullandı:
"Scoot Henderson'ın bu yaz Portland Trail Blazers ile sözleşme uzatması pek olası görünmüyor. 2025-26 sezonunda gelişim gösterip özellikle sezonun son bölümünde ve play-offlarda potansiyelinden izler sunmuş olsa da Blazers'ın çözmesi gereken başka meseleler var."
Henderson, geçen normal sezonda yalnızca 30 maçta forma giydi. Buna rağmen ilk iki NBA sezonuna kıyasla sayı üretimini ve şut verimliliğini artırdı.
Maç başına 24,9 dakika sahada kalan genç oyuncu, 14,2 sayı, 2,7 ribaund ve 3,7 asist ortalamaları yakaladı. Henderson, yüzde 41,8 saha içi, yüzde 35,2 üçlük ve yüzde 84 serbest atış isabetiyle oynadı.
NBA'deki ilk üç sezonunun genelinde ise 13,5 sayı, 5 asist ve 3 ribaund ortalamaları tutturan Henderson'ın saha içi isabet oranı yüzde 40,4, üçlük isabet oranı da yüzde 34,3 oldu.
Sözleşme uzatmasının önündeki en büyük engelin Portland'ın kalabalık arka alan rotasyonu olduğu belirtiliyor.
Trail Blazers, yaz döneminde Memphis Grizzlies'ten Ja Morant'ı kadrosuna katarken, aşil tendonu yırtığı sonrası dönüş hazırlıklarını sürdüren Damian Lillard ve kadroda bulunan Jrue Holiday de Henderson'ın rolünü doğrudan etkiliyor.
Siegel, bu durumu şöyle değerlendirdi:
"Henderson bu sezon kesinlikle yeniden yedekten gelecek. Morant, Damian Lillard ve Jrue Holiday, alacağı süreyi etkileyecek."
Morant, geçen sezon Memphis'te çıktığı 20 maçta 19,5 sayı ve 8,1 asist; Holiday ise Portland'da oynadığı 53 karşılaşmada 16,3 sayı ve 6,1 asist ortalamaları yakaladı.
Lillard'ın sakatlık sonrası ne zaman ve nasıl bir rolle döneceği ise Portland'ın rotasyonu açısından önemli bir belirsizlik olmayı sürdürüyor.
Henderson'ın rolüne ilişkin soru işaretlerine rağmen Portland'ın oyuncuyu takas etmeye sıcak bakmadığı da belirtildi.
Siegel'e göre Trail Blazers, şubat ayındaki takas dönemi kapanmadan önce Henderson için birçok takımdan telefon aldı. Ancak yönetim, genç oyuncunun takımın temel parçalarından biri olabileceğine inandığı için takas görüşmelerine girmedi.
Tarafların yeni sözleşme üzerinde anlaşıp anlaşamayacağını belirleyen unsurun ise mali koşullar olabileceği ifade edildi.
Siegel, Henderson'ın yaklaşık 16 milyon dolarlık vergi ödeyen takımlara yönelik orta seviye istisnasından daha yüksek bir ücreti hak ettiğini göstermesi gerektiğini belirtti.
Portland, geçen yaz Toumani Camara ile dört yıllık, 81 milyon dolarlık bir sözleşme uzatması imzalamıştı. Bu anlaşmanın yıllık değeri, maaş tavanının yaklaşık yüzde 11'ine karşılık geliyor.
Henderson ve temsilcilerinin de benzer seviyede bir sözleşme hedefleyebileceğini belirten Siegel, Portland'ın mevcut kadro yapısının böyle bir taahhütte bulunmayı zorlaştırdığını aktardı.
Siegel, "Ja Morant'ın gelişiyle Henderson'ın değeri düştü" ifadesini kullanırken, Blazers'ın oyuncuya duyduğu güvenin hâlâ çok yüksek olduğunu ve onu kaybetmek istemediğini de vurguladı.
Sözleşme uzatmaları için son tarih olan 19 Ekim yaklaşırken Henderson'ın, Portland'ın kalabalık arka alanında değerini ortaya koyması gerekiyor.
Siegel, pazartesi günü yayımlanan haberinde şu ifadeleri kullandı:
"Scoot Henderson'ın bu yaz Portland Trail Blazers ile sözleşme uzatması pek olası görünmüyor. 2025-26 sezonunda gelişim gösterip özellikle sezonun son bölümünde ve play-offlarda potansiyelinden izler sunmuş olsa da Blazers'ın çözmesi gereken başka meseleler var."
Henderson, geçen normal sezonda yalnızca 30 maçta forma giydi. Buna rağmen ilk iki NBA sezonuna kıyasla sayı üretimini ve şut verimliliğini artırdı.
Maç başına 24,9 dakika sahada kalan genç oyuncu, 14,2 sayı, 2,7 ribaund ve 3,7 asist ortalamaları yakaladı. Henderson, yüzde 41,8 saha içi, yüzde 35,2 üçlük ve yüzde 84 serbest atış isabetiyle oynadı.
NBA'deki ilk üç sezonunun genelinde ise 13,5 sayı, 5 asist ve 3 ribaund ortalamaları tutturan Henderson'ın saha içi isabet oranı yüzde 40,4, üçlük isabet oranı da yüzde 34,3 oldu.
Sözleşme uzatmasının önündeki en büyük engelin Portland'ın kalabalık arka alan rotasyonu olduğu belirtiliyor.
Trail Blazers, yaz döneminde Memphis Grizzlies'ten Ja Morant'ı kadrosuna katarken, aşil tendonu yırtığı sonrası dönüş hazırlıklarını sürdüren Damian Lillard ve kadroda bulunan Jrue Holiday de Henderson'ın rolünü doğrudan etkiliyor.
Siegel, bu durumu şöyle değerlendirdi:
"Henderson bu sezon kesinlikle yeniden yedekten gelecek. Morant, Damian Lillard ve Jrue Holiday, alacağı süreyi etkileyecek."
Morant, geçen sezon Memphis'te çıktığı 20 maçta 19,5 sayı ve 8,1 asist; Holiday ise Portland'da oynadığı 53 karşılaşmada 16,3 sayı ve 6,1 asist ortalamaları yakaladı.
Lillard'ın sakatlık sonrası ne zaman ve nasıl bir rolle döneceği ise Portland'ın rotasyonu açısından önemli bir belirsizlik olmayı sürdürüyor.
Henderson'ın rolüne ilişkin soru işaretlerine rağmen Portland'ın oyuncuyu takas etmeye sıcak bakmadığı da belirtildi.
Siegel'e göre Trail Blazers, şubat ayındaki takas dönemi kapanmadan önce Henderson için birçok takımdan telefon aldı. Ancak yönetim, genç oyuncunun takımın temel parçalarından biri olabileceğine inandığı için takas görüşmelerine girmedi.
Tarafların yeni sözleşme üzerinde anlaşıp anlaşamayacağını belirleyen unsurun ise mali koşullar olabileceği ifade edildi.
Siegel, Henderson'ın yaklaşık 16 milyon dolarlık vergi ödeyen takımlara yönelik orta seviye istisnasından daha yüksek bir ücreti hak ettiğini göstermesi gerektiğini belirtti.
Portland, geçen yaz Toumani Camara ile dört yıllık, 81 milyon dolarlık bir sözleşme uzatması imzalamıştı. Bu anlaşmanın yıllık değeri, maaş tavanının yaklaşık yüzde 11'ine karşılık geliyor.
Henderson ve temsilcilerinin de benzer seviyede bir sözleşme hedefleyebileceğini belirten Siegel, Portland'ın mevcut kadro yapısının böyle bir taahhütte bulunmayı zorlaştırdığını aktardı.
Siegel, "Ja Morant'ın gelişiyle Henderson'ın değeri düştü" ifadesini kullanırken, Blazers'ın oyuncuya duyduğu güvenin hâlâ çok yüksek olduğunu ve onu kaybetmek istemediğini de vurguladı.
Sözleşme uzatmaları için son tarih olan 19 Ekim yaklaşırken Henderson'ın, Portland'ın kalabalık arka alanında değerini ortaya koyması gerekiyor.