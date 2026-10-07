Görme Engelli Kadın Milli Takımı'ndan tarihi başarı!

Görme Engelli Kadın Milli Futbol Takımımız, Avrupa şampiyonu oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 07 Ekim 2026 13:25 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2026 14:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Görme Engelli Kadın Milli Takımı'ndan tarihi başarı!
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Görme Engelli Kadın Milli Futbol Takımı, İstanbul'da düzenlenen 2026 IBSA Görme Engelliler Avrupa Şampiyonası'nda namağlup şampiyonluğa ulaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun ev sahipliğinde, Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen turnuvanın finalinde ay-yıldızlı takım, Polonya ile karşı karşıya geldi.

Kaptan Gülşah Aktürk ve Kevser Ökmen'in golleriyle rakibini 2-0 mağlup eden Türkiye, böylece tarihinde ilk kez katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda namağlup altın madalyanın sahibi oldu.

Organizasyon boyunca 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan milliler, 7 kez ağları havalandırırken kalesinde gol görmedi.

Şampiyonanın tamamlanmasının ardından düzenlenen ödül töreninde Avrupa şampiyonu milli takım, elde ettiği tarihi başarının sevincini yaşadı.

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