Gençlerbirliği'nden Alex de Souza açıklaması

Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak, Alex de Souza'nın kendilerine önerildiğini ancak Brezilyalı teknik direktöre sıcak bakmadıklarını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 07 Ekim 2026 13:46
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Gençlerbirliği'nden Alex de Souza açıklaması
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Gençlerbirliği, teknik direktör Metin Diyadin'in istifasının ardından yeni teknik direktör arayışlarına devam ediyor. Başkent ekibinin başkanı Arda Çakmak, Ajansspor'a açıklamalarda bulundu.

ALEX İÇİN AÇIKLAMA Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Arda Çakmak, gündeme gelen Alex de Souza ile ilgili konuştu. Çakmak, "Alex de Souza ismi önerildi. Sıcak bakmadık." ifadelerini kullandı.

CARLOS TEVEZ İDDİALARI

Carlos Tevez iddialarına da cevap veren Arda Çakmak, "Carlos Tevez listemiz yok. Carlos Tevez ile görüşmemiz olmadı." sözlerini sarf etti.

Başkent ekibinin Metin Diyadin'in ardından kısa süre içerisinde yeni teknik direktör çalışmalarında sonuca varması bekleniyor.

Süper Lig'in ilk 6 haftasında 7 puan toplayan Gençlerbirliği, milli aranın ardından sahasında Amedspor ile karşı karşıya gelecek.

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