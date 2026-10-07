Messi'nin veda gecesinde olay çıktı

Liones Messi'nin milli takıma veda maçı sırasında yapılan drone gösterisinde yaşananlar, Arjantin Futbol Federasyonunun büyük tepki çekmesine neden oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 07 Ekim 2026 13:49
Messi'nin veda gecesinde olay çıktı
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Arjantin'in Benin'i 3-0 yendiği hazırlık maçında milli takım kariyerini noktalayan Lionel Messi için düzenlenen veda gösterisi tepkilere neden oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İspanyol AS gazetesinin haberine göre; Buenos Aires'teki Monumental Stadı'nda 85 bin seyircinin gözleri gökyüzündeki drone gösterisine çevrilmişken, havada Arjantin Futbol Federasyonu'nun (AFA) sponsorlarından birinin logosu ve adı yer aldı.

Haberde, AFA'nın böylesine duygusal bir anda sergilediği görüntünün Messi'yi de şaşkına çevirdiğini ve tribünlerden yuhlamaları seslerinin yükseldiği kaydedildi.

Sponsor şirketin, aldığı hakaret, şikayet ve itiraz seli nedeniyle sosyal medya hesabının gönderilerine yapılan yorumları kapatmak zorunda kaldığı, benzer bir uygulamayı Arjantin Futbol Federasyonunun da yaptığı belirtildi.

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