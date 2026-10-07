76ers'ta Hukporti, aşil tendonunu yırttı: Sezonu kapattı

Philadelphia 76ers pivotu Ariel Hukporti, New York Knicks ile oynanan hazırlık maçında sağ aşil tendonunun yırtılması nedeniyle sezonu kapattı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 07 Ekim 2026 13:39
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
76ers'ta Hukporti, aşil tendonunu yırttı: Sezonu kapattı
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Philadelphia 76ers pivotu Ariel Hukporti, New York Knicks ile oynanan hazırlık maçında sağ aşil tendonunun yırtılması nedeniyle sezonu kapattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 76ers, pazartesi gecesi oynanan karşılaşmada sakatlanan Hukporti'nin durumunu sonraki gün yaptığı açıklamayla duyurdu.

Temmuz ayında Philadelphia ile sözleşme imzalayan Hukporti, ilk çeyrekte herhangi bir temas olmadan sakatlandı. Sağ bacağını tutarak yere düşen Alman pivot, karşılaşmaya devam edemedi.

Kulüp, Hukporti'nin salı günü ameliyat olacağını açıkladı.

Philadelphia, iki kez NBA sayı kralı olan Joel Embiid ve Adem Bona'nın arkasındaki uzun rotasyonunu güçlendirmek amacıyla Hukporti ile bir yıllık, 3,4 milyon dolarlık sözleşme imzalamıştı.

24 yaşındaki oyuncu, geçen sezon NBA şampiyonluğuna ulaşan Knicks'te 54 karşılaşmaya çıkmış ve 2,2 sayı ortalaması yakalamıştı.

Hukporti, 2024 NBA Draftı'nın son sırasında Dallas Mavericks tarafından seçilmiş, aynı gece oyuncunun hakları New York Knicks'e gönderilmişti.

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