CANLI: Galatasaray Divan Kurulu

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Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Mehmet Burak Kutluğ: "Hasılatlarımız 14.623 milyardan 20.672 milyara çıktı. Yüzde 41'lik artış söz konusu. Satışların maliyetinde yüzde 19'luk artış var. 2 milyar 87 milyon olan brüt zararımız 734 milyon TL olarak gerçekleşti. Genel yönetim giderlerinde yüzde 42'lik artış var. Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderlerimiz yüzde 31'lik artış gösterdi. Bu da mağazacılık satışlarımızın artışından kaynaklanıyor. Diğer Faaliyet Gelirlerimiz, esasen Morata'nın satışından ödenmemiş giderlerimizin gelir kaydedilmesinden kaynaklı artış var. Faaliyet zararımız, 5 milyar 42 milyondan 3 milyar 263 milyona düştü."
Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Mehmet Burak Kutluğ: "Parasal kayıp / kazançlarımız, bilançoda parasal karşılığı olmayan ama enflasyon veya kur artışından gelen yüzde 59 civarında. Yatırım faaliyetlerinden gelirlerimiz 1 milyar 198 milyonken bu sene sıfır görüyoruz. Bu sene şampiyon kadronun korunması strajesiyle, kadronun korunması stratejisi izlendi."
Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Mehmet Burak Kutluğ: "Kulübün borcu var Sportif AŞ'ye, buraya faiz faturası düzenleniyor. Dönem karımız 608 milyon TL olmuş durumda.
Sponsorluk ve isim hakkı gelirlerimiz 3 milyar 300 milyondan 4 milyar 773 milyona çıktı. Loca, VIP gelirlerimiz 4 milyar 80 milyondan 5 milyar 155 milyon seviyesine çıktı. Mağaza satış gelirlerimiz 4 milyar 741 milyondan 6 milyar 235 milyona çıkmış durumda. Acı ama yayın gelirlerimizde aynı artışı göremiyoruz. 839 milyonluk gelirmiz 757 milyona düştü. Şampiyonlar Ligi gelirlerinde yüzde 170'lik bir artış var."
Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Mehmet Burak Kutluğ: "Satışların maliyeti tarafından 8 milyar 121 milyon oldu. Amortisman ve itfa payı gelirlerimiz 4 milyar 61 milyon oldu. Futbolcu varlığımız büyüdükçe, amortismanlarımız da büyüyor. Satılan ticari mal maliyeti de mağazacılığın maliyetine dönük artışımız. Teknik direktör ve antrenör ücretimiz 1 milyar 11 milyondan 1 milyar 313 milyona çıktı.
Özetinde, hasılatın yüzde 41 arttığı, satışların maliyetinin yüzde 19 arttığı bilanço var elimizde. Brüt zararın kara dönmesinin temel sebebi bu."
Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Mehmet Burak Kutluğ: "Satışların maliyeti tarafından 8 milyar 121 milyon oldu. Amortisman ve itfa payı gelirlerimiz 4 milyar 61 milyon oldu. Futbolcu varlığımız büyüdükçe, amortismanlarımız da büyüyor. Satılan ticari mal maliyeti de mağazacılığın maliyetine dönük artışımız. Teknik direktör ve antrenör ücretimiz 1 milyar 11 milyondan 1 milyar 313 milyona çıktı.
Özetinde, hasılatın yüzde 41 arttığı, satışların maliyetinin yüzde 19 arttığı bilanço var elimizde. Brüt zararın kara dönmesinin temel sebebi bu."
Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Mehmet Burak Kutluğ: "Duran varlıklarda ilişkili taraflardan diğer alacaklar kalemi, burada 8 milyar 179 milyonluk duran varlıkların, 9 milyar 245 milyon olduğunu görüyorsunuz. Bu aslında kulübün sportife borcu, biraz daha büyümüş, yüzde 13'lük büyüme var.
Kullanım hakkı varlıkları Kemerburgaz'ın Sportif AŞ'ye kiralanmasından kaynaklanan varlıklar, burada sabitiz. Peşin ödenmiş giderler, 2030-2035 arasında kulübümüz ile Sportif AŞ arasında yapılan loca, VIP, kombine haklarının devriyle alakalı rakam. Burada ciddi bir rakam var, 14 milyar 352 milyon.
Maddi olmayan duran varlıkların altını çizmek istiyorum. Nakit akışı, yaratılan kaynakların ödenmesi aslında kulüpten sportife giderken, Sportif AŞ de esasen futbolcu varlıklarının artmasıyla sonuçlanıyor. Yaklaşık 9.4 milyar TL'lik bu dönemde bir bu kaleme giriş var ama amortisman itfalarıyla birlikte 5 milyar 481 milyon diğer maddi olmayan duran varlıklar 10 milyar 797 milyon TL'ye yükseldi. Bunlar defter değerleri, piyasa değerleri farklı. Bir futbolcuyu aldığımızda ona amortisman ayırıyoruz, normalde değerinin üstüne çıkabiliyor.
Özetle, duran varlıklarımız 32 milyar 691 milyondan 38 milyar 909 milyona çıkmış durumda. Toplam varlıklarımız 37 milyar 838 milyondan 43 milyar 736 milyon seviyesine çıktı.
Varlık olarak, elma elma karşılaştırmada yüzde 16'lık bir reel artışımız söz konusu. Büyüyen bir bilançonun finansmanı karşımızda, büyüyen bir kulübün."
Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Mehmet Burak Kutluğ: "Yükümlülük tarafında, kısa vadeli borçlanmalarımız 1 milyar 300 milyondan 2 milyar 800 milyona çıktı. Uzun vadeli borçların kısa vadeli kısımları olan 542 milyon TL, Bankalar Birliği'nden çıktığımız için sıfırlandı."
Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Mehmet Burak Kutluğ: "İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar, bizim bonservis borçlarımız. Bu 5.5 milyardan 7 milyar 485 milyona çıktı. Geçen seneki yapılan büyük transferlerin de etkisi var, Osimhen, Uğurcan gibi.
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamındaki borçlar da yine bizim sporculara olan borçlarımız. 1 milyar 200 milyondan 1 milyar 700 milyon liraya çıkmış durumda.
Ertelenmiş gelirler kalemine dikkat çekiyorum; VIP, loca satışlarımın yansıması. Bu paraları topladık, ileride tahsil edeceğiz.
Toplam kısa vadeli yükümlülüklerimiz 15 milyar 445 milyondan 19 milyar 374 milyon TL'ye çıkmış durumda"
Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Mehmet Burak Kutluğ: "Uzun vadeli yükümlülüklerde olan uzun vadeli borçlanmalar 1 milyar 297 milyon olan borç sıfır oldu, Bankalar Birliği borcunun kapatılmasıyla alakalı. Yine ilişkili taraflara ticari borçlar... Aslında, bu kulübün geçen sene 4 milyar 800 milyon TL civarında nakit çıkışı oldu Sportif'ten kulübe. Kulüp de bu sayede sermaye artırımı yaptı. 10 milyar 744 milyondan 3 milyar 242 milyona düşüş, alacağın nakden ödenmesiyle alakalı.
İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar tarafında, yine bizim bonservislerle ilgili uzun vadeli yükümlülüklerimiz yapılan ödemelerle azalmış durumda.
Toplam uzun vadeli yükümlülükler 16 milyardan 7 milyar 349 milyona düştü.
Toplam yükümlülüklerimiz de bilançoda 31 milyar 785 milyondan 26 milyar 723 milyona düştü, yüzde 16 düşüş."
Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Mehmet Burak Kutluğ: "Özkaynaklarda 8.1 milyarlık sermaye artışı ve dönem kararını eklediğiniz zaman, enflasyon farkı da geliyor, toplam özkaynaklarımız 6 milyardan 17 milyar 39 milyona çıktı.
Özetleyecek olursak; Sportif tarafta büyüyen bilançonun kalemlerini görüyoruz. Yükümlülüklerimiz az azalmış görülse de varlıklar tarafında ciddi bir edinimimiz olduğunu okuyabiliyoruz bilançodan."
Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Mehmet Burak Kutluğ: "Hasılatlarımız 14.623 milyardan 20.672 milyara çıktı. Yüzde 41'lik artış söz konusu. Satışların maliyetinde yüzde 19'luk artış var. 2 milyar 87 milyon olan brüt zararımız 734 milyon TL olarak gerçekleşti. Genel yönetim giderlerinde yüzde 42'lik artış var. Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderlerimiz yüzde 31'lik artış gösterdi. Bu da mağazacılık satışlarımızın artışından kaynaklanıyor. Diğer Faaliyet Gelirlerimiz, esasen Morata'nın satışından ödenmemiş giderlerimizin gelir kaydedilmesinden kaynaklı artış var. Faaliyet zararımız, 5 milyar 42 milyondan 3 milyar 263 milyona düştü."
Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Mehmet Burak Kutluğ: "Parasal kayıp / kazançlarımız, bilançoda parasal karşılığı olmayan ama enflasyon veya kur artışından gelen yüzde 59 civarında. Yatırım faaliyetlerinden gelirlerimiz 1 milyar 198 milyonken bu sene sıfır görüyoruz. Bu sene şampiyon kadronun korunması strajesiyle, kadronun korunması stratejisi izlendi."
Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Mehmet Burak Kutluğ: "Kulübün borcu var Sportif AŞ'ye, buraya faiz faturası düzenleniyor. Dönem karımız 608 milyon TL olmuş durumda.
Sponsorluk ve isim hakkı gelirlerimiz 3 milyar 300 milyondan 4 milyar 773 milyona çıktı. Loca, VIP gelirlerimiz 4 milyar 80 milyondan 5 milyar 155 milyon seviyesine çıktı. Mağaza satış gelirlerimiz 4 milyar 741 milyondan 6 milyar 235 milyona çıkmış durumda. Acı ama yayın gelirlerimizde aynı artışı göremiyoruz. 839 milyonluk gelirmiz 757 milyona düştü. Şampiyonlar Ligi gelirlerinde yüzde 170'lik bir artış var."
Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Mehmet Burak Kutluğ: "Satışların maliyeti tarafından 8 milyar 121 milyon oldu. Amortisman ve itfa payı gelirlerimiz 4 milyar 61 milyon oldu. Futbolcu varlığımız büyüdükçe, amortismanlarımız da büyüyor. Satılan ticari mal maliyeti de mağazacılığın maliyetine dönük artışımız. Teknik direktör ve antrenör ücretimiz 1 milyar 11 milyondan 1 milyar 313 milyona çıktı.
Özetinde, hasılatın yüzde 41 arttığı, satışların maliyetinin yüzde 19 arttığı bilanço var elimizde. Brüt zararın kara dönmesinin temel sebebi bu."
Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Mehmet Burak Kutluğ: "Satışların maliyeti tarafından 8 milyar 121 milyon oldu. Amortisman ve itfa payı gelirlerimiz 4 milyar 61 milyon oldu. Futbolcu varlığımız büyüdükçe, amortismanlarımız da büyüyor. Satılan ticari mal maliyeti de mağazacılığın maliyetine dönük artışımız. Teknik direktör ve antrenör ücretimiz 1 milyar 11 milyondan 1 milyar 313 milyona çıktı.
Özetinde, hasılatın yüzde 41 arttığı, satışların maliyetinin yüzde 19 arttığı bilanço var elimizde. Brüt zararın kara dönmesinin temel sebebi bu."
Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Mehmet Burak Kutluğ: "Duran varlıklarda ilişkili taraflardan diğer alacaklar kalemi, burada 8 milyar 179 milyonluk duran varlıkların, 9 milyar 245 milyon olduğunu görüyorsunuz. Bu aslında kulübün sportife borcu, biraz daha büyümüş, yüzde 13'lük büyüme var.
Kullanım hakkı varlıkları Kemerburgaz'ın Sportif AŞ'ye kiralanmasından kaynaklanan varlıklar, burada sabitiz. Peşin ödenmiş giderler, 2030-2035 arasında kulübümüz ile Sportif AŞ arasında yapılan loca, VIP, kombine haklarının devriyle alakalı rakam. Burada ciddi bir rakam var, 14 milyar 352 milyon.
Maddi olmayan duran varlıkların altını çizmek istiyorum. Nakit akışı, yaratılan kaynakların ödenmesi aslında kulüpten sportife giderken, Sportif AŞ de esasen futbolcu varlıklarının artmasıyla sonuçlanıyor. Yaklaşık 9.4 milyar TL'lik bu dönemde bir bu kaleme giriş var ama amortisman itfalarıyla birlikte 5 milyar 481 milyon diğer maddi olmayan duran varlıklar 10 milyar 797 milyon TL'ye yükseldi. Bunlar defter değerleri, piyasa değerleri farklı. Bir futbolcuyu aldığımızda ona amortisman ayırıyoruz, normalde değerinin üstüne çıkabiliyor.
Özetle, duran varlıklarımız 32 milyar 691 milyondan 38 milyar 909 milyona çıkmış durumda. Toplam varlıklarımız 37 milyar 838 milyondan 43 milyar 736 milyon seviyesine çıktı.
Varlık olarak, elma elma karşılaştırmada yüzde 16'lık bir reel artışımız söz konusu. Büyüyen bir bilançonun finansmanı karşımızda, büyüyen bir kulübün."
Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Mehmet Burak Kutluğ: "Yükümlülük tarafında, kısa vadeli borçlanmalarımız 1 milyar 300 milyondan 2 milyar 800 milyona çıktı. Uzun vadeli borçların kısa vadeli kısımları olan 542 milyon TL, Bankalar Birliği'nden çıktığımız için sıfırlandı."
Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Mehmet Burak Kutluğ: "İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar, bizim bonservis borçlarımız. Bu 5.5 milyardan 7 milyar 485 milyona çıktı. Geçen seneki yapılan büyük transferlerin de etkisi var, Osimhen, Uğurcan gibi.
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamındaki borçlar da yine bizim sporculara olan borçlarımız. 1 milyar 200 milyondan 1 milyar 700 milyon liraya çıkmış durumda.
Ertelenmiş gelirler kalemine dikkat çekiyorum; VIP, loca satışlarımın yansıması. Bu paraları topladık, ileride tahsil edeceğiz.
Toplam kısa vadeli yükümlülüklerimiz 15 milyar 445 milyondan 19 milyar 374 milyon TL'ye çıkmış durumda"
Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Mehmet Burak Kutluğ: "Uzun vadeli yükümlülüklerde olan uzun vadeli borçlanmalar 1 milyar 297 milyon olan borç sıfır oldu, Bankalar Birliği borcunun kapatılmasıyla alakalı. Yine ilişkili taraflara ticari borçlar... Aslında, bu kulübün geçen sene 4 milyar 800 milyon TL civarında nakit çıkışı oldu Sportif'ten kulübe. Kulüp de bu sayede sermaye artırımı yaptı. 10 milyar 744 milyondan 3 milyar 242 milyona düşüş, alacağın nakden ödenmesiyle alakalı.
İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar tarafında, yine bizim bonservislerle ilgili uzun vadeli yükümlülüklerimiz yapılan ödemelerle azalmış durumda.
Toplam uzun vadeli yükümlülükler 16 milyardan 7 milyar 349 milyona düştü.
Toplam yükümlülüklerimiz de bilançoda 31 milyar 785 milyondan 26 milyar 723 milyona düştü, yüzde 16 düşüş."
Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Mehmet Burak Kutluğ: "Özkaynaklarda 8.1 milyarlık sermaye artışı ve dönem kararını eklediğiniz zaman, enflasyon farkı da geliyor, toplam özkaynaklarımız 6 milyardan 17 milyar 39 milyona çıktı.
Özetleyecek olursak; Sportif tarafta büyüyen bilançonun kalemlerini görüyoruz. Yükümlülüklerimiz az azalmış görülse de varlıklar tarafında ciddi bir edinimimiz olduğunu okuyabiliyoruz bilançodan."