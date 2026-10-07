Barcelona'da Joan Garcia ve Raphinha gelişmesi!

Barcelona'da sakatlığı bulunan kaleci Joan Garcia, takım antrenmanlarına geri döndü.
JOAN GARCIA GELİŞMESİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Milli ara öncesi sakatlık yaşayan Garcia, takım antrenmanının bir bölümünde yer aldı. Garcia, milli ara öncesi Racing Santander maçında sakatlanmış ve ardından Sevilla maçında kalede Dominik Livakovic yer almıştı.
Katalan ekibinde sakatlığı devam eden Raphinha ise bireysel antrenmanlarına devam ediyor.
GETAFE VE GALATASARAY
Barcelona, milli aranın ardından cumartesi günü ligde Getafe ile karşı karşıya gelecek. Katalan ekibinin teknik direktörü Hansi Flick, iki futbolcusuyla ilgili kararını Getafe maçından önce verecek.
Barcelona, ligde oynayacağı Getafe maçının ardından Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray deplasmanına konuk olacak.
JOAN GARCIA GELİŞMESİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Milli ara öncesi sakatlık yaşayan Garcia, takım antrenmanının bir bölümünde yer aldı. Garcia, milli ara öncesi Racing Santander maçında sakatlanmış ve ardından Sevilla maçında kalede Dominik Livakovic yer almıştı.
Katalan ekibinde sakatlığı devam eden Raphinha ise bireysel antrenmanlarına devam ediyor.
GETAFE VE GALATASARAY
Barcelona, milli aranın ardından cumartesi günü ligde Getafe ile karşı karşıya gelecek. Katalan ekibinin teknik direktörü Hansi Flick, iki futbolcusuyla ilgili kararını Getafe maçından önce verecek.
Barcelona, ligde oynayacağı Getafe maçının ardından Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray deplasmanına konuk olacak.