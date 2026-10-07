Galatasaray Divan Kurulu toplantısı yapıldı!

Galatasaray Kulübü'nde Ekim ayı olağan Divan Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
İŞTE ÖNE ÇIKAN AÇIKLAMALAR: Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Mehmet Burak Kutluğ: "Hasılatlarımız 14.623 milyardan 20.672 milyara çıktı. Yüzde 41'lik artış söz konusu. Satışların maliyetinde yüzde 19'luk artış var. 2 milyar 87 milyon olan brüt zararımız 734 milyon TL olarak gerçekleşti. Genel yönetim giderlerinde yüzde 42'lik artış var. Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderlerimiz yüzde 31'lik artış gösterdi. Bu da mağazacılık satışlarımızın artışından kaynaklanıyor. Diğer Faaliyet Gelirlerimiz, esasen Morata'nın satışından ödenmemiş giderlerimizin gelir kaydedilmesinden kaynaklı artış var. Faaliyet zararımız, 5 milyar 42 milyondan 3 milyar 263 milyona düştü."
Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Mehmet Burak Kutluğ: "Parasal kayıp / kazançlarımız, bilançoda parasal karşılığı olmayan ama enflasyon veya kur artışından gelen yüzde 59 civarında. Yatırım faaliyetlerinden gelirlerimiz 1 milyar 198 milyonken bu sene sıfır görüyoruz. Bu sene şampiyon kadronun korunması strajesiyle, kadronun korunması stratejisi izlendi."
Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Mehmet Burak Kutluğ: "Kulübün borcu var Sportif AŞ'ye, buraya faiz faturası düzenleniyor. Dönem karımız 608 milyon TL olmuş durumda.
Sponsorluk ve isim hakkı gelirlerimiz 3 milyar 300 milyondan 4 milyar 773 milyona çıktı. Loca, VIP gelirlerimiz 4 milyar 80 milyondan 5 milyar 155 milyon seviyesine çıktı. Mağaza satış gelirlerimiz 4 milyar 741 milyondan 6 milyar 235 milyona çıkmış durumda. Acı ama yayın gelirlerimizde aynı artışı göremiyoruz. 839 milyonluk gelirmiz 757 milyona düştü. Şampiyonlar Ligi gelirlerinde yüzde 170'lik bir artış var."
Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Mehmet Burak Kutluğ: "Satışların maliyeti tarafından 8 milyar 121 milyon oldu. Amortisman ve itfa payı gelirlerimiz 4 milyar 61 milyon oldu. Futbolcu varlığımız büyüdükçe, amortismanlarımız da büyüyor. Satılan ticari mal maliyeti de mağazacılığın maliyetine dönük artışımız. Teknik direktör ve antrenör ücretimiz 1 milyar 11 milyondan 1 milyar 313 milyona çıktı.
Özetinde, hasılatın yüzde 41 arttığı, satışların maliyetinin yüzde 19 arttığı bilanço var elimizde. Brüt zararın kara dönmesinin temel sebebi bu."
Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Mehmet Burak Kutluğ: "Satışların maliyeti tarafından 8 milyar 121 milyon oldu. Amortisman ve itfa payı gelirlerimiz 4 milyar 61 milyon oldu. Futbolcu varlığımız büyüdükçe, amortismanlarımız da büyüyor. Satılan ticari mal maliyeti de mağazacılığın maliyetine dönük artışımız. Teknik direktör ve antrenör ücretimiz 1 milyar 11 milyondan 1 milyar 313 milyona çıktı.
Özetinde, hasılatın yüzde 41 arttığı, satışların maliyetinin yüzde 19 arttığı bilanço var elimizde. Brüt zararın kara dönmesinin temel sebebi bu."
Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Mehmet Burak Kutluğ: "Duran varlıklarda ilişkili taraflardan diğer alacaklar kalemi, burada 8 milyar 179 milyonluk duran varlıkların, 9 milyar 245 milyon olduğunu görüyorsunuz. Bu aslında kulübün sportife borcu, biraz daha büyümüş, yüzde 13'lük büyüme var.
Kullanım hakkı varlıkları Kemerburgaz'ın Sportif AŞ'ye kiralanmasından kaynaklanan varlıklar, burada sabitiz. Peşin ödenmiş giderler, 2030-2035 arasında kulübümüz ile Sportif AŞ arasında yapılan loca, VIP, kombine haklarının devriyle alakalı rakam. Burada ciddi bir rakam var, 14 milyar 352 milyon.
Maddi olmayan duran varlıkların altını çizmek istiyorum. Nakit akışı, yaratılan kaynakların ödenmesi aslında kulüpten sportife giderken, Sportif AŞ de esasen futbolcu varlıklarının artmasıyla sonuçlanıyor. Yaklaşık 9.4 milyar TL'lik bu dönemde bir bu kaleme giriş var ama amortisman itfalarıyla birlikte 5 milyar 481 milyon diğer maddi olmayan duran varlıklar 10 milyar 797 milyon TL'ye yükseldi. Bunlar defter değerleri, piyasa değerleri farklı. Bir futbolcuyu aldığımızda ona amortisman ayırıyoruz, normalde değerinin üstüne çıkabiliyor.
Özetle, duran varlıklarımız 32 milyar 691 milyondan 38 milyar 909 milyona çıkmış durumda. Toplam varlıklarımız 37 milyar 838 milyondan 43 milyar 736 milyon seviyesine çıktı.
Varlık olarak, elma elma karşılaştırmada yüzde 16'lık bir reel artışımız söz konusu. Büyüyen bir bilançonun finansmanı karşımızda, büyüyen bir kulübün."
Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Mehmet Burak Kutluğ: "Yükümlülük tarafında, kısa vadeli borçlanmalarımız 1 milyar 300 milyondan 2 milyar 800 milyona çıktı. Uzun vadeli borçların kısa vadeli kısımları olan 542 milyon TL, Bankalar Birliği'nden çıktığımız için sıfırlandı."
Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Mehmet Burak Kutluğ: "İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar, bizim bonservis borçlarımız. Bu 5.5 milyardan 7 milyar 485 milyona çıktı. Geçen seneki yapılan büyük transferlerin de etkisi var, Osimhen, Uğurcan gibi.
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamındaki borçlar da yine bizim sporculara olan borçlarımız. 1 milyar 200 milyondan 1 milyar 700 milyon liraya çıkmış durumda.
Ertelenmiş gelirler kalemine dikkat çekiyorum; VIP, loca satışlarımın yansıması. Bu paraları topladık, ileride tahsil edeceğiz.
Toplam kısa vadeli yükümlülüklerimiz 15 milyar 445 milyondan 19 milyar 374 milyon TL'ye çıkmış durumda"
Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Mehmet Burak Kutluğ: "Uzun vadeli yükümlülüklerde olan uzun vadeli borçlanmalar 1 milyar 297 milyon olan borç sıfır oldu, Bankalar Birliği borcunun kapatılmasıyla alakalı. Yine ilişkili taraflara ticari borçlar... Aslında, bu kulübün geçen sene 4 milyar 800 milyon TL civarında nakit çıkışı oldu Sportif'ten kulübe. Kulüp de bu sayede sermaye artırımı yaptı. 10 milyar 744 milyondan 3 milyar 242 milyona düşüş, alacağın nakden ödenmesiyle alakalı.
İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar tarafında, yine bizim bonservislerle ilgili uzun vadeli yükümlülüklerimiz yapılan ödemelerle azalmış durumda.
Toplam uzun vadeli yükümlülükler 16 milyardan 7 milyar 349 milyona düştü.
Toplam yükümlülüklerimiz de bilançoda 31 milyar 785 milyondan 26 milyar 723 milyona düştü, yüzde 16 düşüş."
Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Mehmet Burak Kutluğ: "Özkaynaklarda 8.1 milyarlık sermaye artışı ve dönem kararını eklediğiniz zaman, enflasyon farkı da geliyor, toplam özkaynaklarımız 6 milyardan 17 milyar 39 milyona çıktı.
Özetleyecek olursak; Sportif tarafta büyüyen bilançonun kalemlerini görüyoruz. Yükümlülüklerimiz az azalmış görülse de varlıklar tarafında ciddi bir edinimimiz olduğunu okuyabiliyoruz bilançodan."
Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Mehmet Burak Kutluğ: "Kulüp konsolideye geçecek olursak; birkaç tane etki var. Gayrımenkul tarafının sağladığı artı etkiyi göreceğiz. Amatör şubelerin aslında futbola nazaran etkisinin çok da hatırı sayılır olmadığı kalemler göreceğiz. Eliminasyonları kaldıracağız, yani sportifin kulübe fatura ettiği faiz geliri vb. giderlerin elimine edildiği tabloya geçeceğiz.
Hasılatımız 17 milyar 97 milyondan 23 milyar 801 milyona çıktı. Satışların maliyeti 18 milyar 681 milyondan 22 milyar 438 milyon TL'ye çıkmış durumda. Brüt karımız 1 milyar 83 milyon zarardan, 1 milyar 362 milyon kara döndü."
Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Mehmet Burak Kutluğ: "Genel yönetim giderlerimiz 1 milyar 10 milyondan 1 milyar 231 milyona çıktı. Pazarlama ve Satış Giderlerimiz, Mağazacılık AŞ'ye dayanan şekilde artmış durumda. Diğer Faaliyet Giderlerimiz 1 milyar 916 milyondan 3 milyar 55 milyon TL'ye çıkmış durumda. Faaliyet zararımız 5 milyar 257 milyondan 3 milyar 443 milyona düştü. Hala bir zarar olsa da azalma dikkat çekici.
Parasal kayıp ve kazançlar, aslında bizim varlıklarımız, gayrımenkul veya futbolcularımızın değerlerinin enflasyon karşısında, kur karşısında kazandığı değerleri ifade ediyor. Yüzde 15'lik artış söz konusu.
Yatırım faaliyetlerinden gelirler, bu sene çok fazla sporcu satışımız olmadığı için burada gelirimiz söz konusu değil.
Finansman giderleri 2 milyar 927 milyona düşmüş durumda.
Dönem zararımız 2 milyar 684 milyondan 1 milyar 772 milyona düşmüş durumda."
Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Mehmet Burak Kutluğ: "Genel yönetim giderlerimiz 1 milyar 10 milyondan 1 milyar 231 milyona çıktı. Pazarlama ve Satış Giderlerimiz, Mağazacılık AŞ'ye dayanan şekilde artmış durumda. Diğer Faaliyet Giderlerimiz 1 milyar 916 milyondan 3 milyar 55 milyon TL'ye çıkmış durumda. Faaliyet zararımız 5 milyar 257 milyondan 3 milyar 443 milyona düştü. Hala bir zarar olsa da azalma dikkat çekici.
Parasal kayıp ve kazançlar, aslında bizim varlıklarımız, gayrımenkul veya futbolcularımızın değerlerinin enflasyon karşısında, kur karşısında kazandığı değerleri ifade ediyor. Yüzde 15'lik artış söz konusu.
Yatırım faaliyetlerinden gelirler, bu sene çok fazla sporcu satışımız olmadığı için burada gelirimiz söz konusu değil.
Finansman giderleri 2 milyar 927 milyona düşmüş durumda.
Dönem zararımız 2 milyar 684 milyondan 1 milyar 772 milyona düşmüş durumda."
Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Mehmet Burak Kutluğ: "Satışların maliyeti yine benzer. Sporcu ücretlerinde bu sefer amatör branşların da maliyetleri var. Amortismanda yine basketbol, voleybol branşlarındaki oyuncularımız var ama esası değiştiren çok fazla bir şey yok. 18 milyar 681 milyon olan satışların maliyeti 22 milyar 438 milyon olarak gerçekleşmiş durumda.
Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Mehmet Burak Kutluğ: "Dönen varlıklarda ilişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar, UEFA ve sponsorlardan alacaklar. İlişkili taraflardan diğer alacaklar, eliminasyona tabi olduğu için fazla bir rakam göremiyoruz. Peşin ödenmiş giderlerde yüzde 18'lik bir artış var. Stoklarda yüzde 44'lük artış var. Dönen varlıklarımız yüzde 17'lik artışla dönemi kapatıyor."
Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Mehmet Burak Kutluğ: "Burada bir klasifikasyon değişikliği var. Yatırım amaçlı gayrımenkullerimizde 19 milyar 103 milyon TL oldu. Maddi olmayan duran varlıklarda olan Florya, denetmenimizin uyarısıyla yatırım amaçlı gayrımenkullere geçti. Ada tarafında ise yatırım amaçlı gayrımenkulde dururken bu sene maddi duran varlıklara geçti. Aralarında bir klasifikasyon farkı var. Yaklaşık olarak 1-1.5 milyar olarak varlıklarımızda artış söz konusu. Toplam duran varlıklarımız 34 milyar 574 milyondan 40 milyardan 287 milyon TL'ye geldi. Toplam varlıklarımız 47 milyar düzeyine çıktı, bu da yüzde 17'lik bilanço büyümesi demek."
Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Mehmet Burak Kutluğ: "Sportifin borcu, buraya da yansıdı. 3 aşağı 5 yukarı aynı. Gayrımenkulle ilgili değerleme farkları var. Kısa vadeli yükümlülüklerimiz yüzde 15'lik bir artış gösterdi."
Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Mehmet Burak Kutluğ: "İlişkili olmayan taraflara ticari borçlarımızda düşüş var. Çalışanlara sağlanan faydalarda düşüş var. Ertelenmiş gelirlerde ise Loca, VIP, kombine satışından dolayı ciddi bir artış söz konusu. Ciddi bir yenileme, süre uzatımı alındı. Toplam uzun vadeli yükümlülüklerimizde yüzde 17'lık artış söz konusu kulüp tarafında. Toplam yükümlülüklerimiz 31 milyar 373 milyon oldu."
Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Mehmet Burak Kutluğ: "Özkaynaklarımız yine 13 milyardan 15 milyar 632 milyona çıktı. Konsolidasyon var, bundan dolayı sermaye artırımının da etkisi var. Uzun lafın kısası, kulübümüz 47 milyarlık bilanço büyüklüğüne gelmiş durumda.
Çok fazla rakam var. Bu rakamları okumanın en basit yolu şu; büyüyen, büyümeyi finanse eden, bunu yaparken varlıklarını artıran bir kulüp var. Türkiye'nin yaşadığı süreçler, finansmana erişim vb konuları geçen sene, özellikle sermaye artırımı tarafında yaptıklarımız, gelir tarafında yaptıklarımızla, hasılatımızda özellikle VIP, loca, sponsorluk ve Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılar bilançoyu finanse etti.
Bizim rakibimiz gözüken kulüplerden fersah fersah ötedeyiz. Galatasaray'ın tek rakibi Galatasaray."
Galatasaray Spor Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Hasan Can Külahçıoğlu: "Kulübümüzün 31 Mayıs 2026 tarihli bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tabloları ile bağımsız denetçi raporunda öne çıkan hususlar hakkında denetim kurulumuzun değerlendirmeleri ve faaliyetleri paylaşacağım.
Öncelikle bu dönem dönen varlıklar yaklaşık 983 milyon, duran varlıklar kaleminde 5 milyar 713 milyon TL artış gözlemliyoruz."
Galatasaray Spor Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Hasan Can Külahçıoğlu: "Stoklar hesabında 400 milyon TL'lik olağan bir artış var. Stoklar hesabını oluşturan ticari mallar kaleminin 2025 ve öncesinden oluşan mağaza stoklarından oluşuyor."
Galatasaray Spor Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Hasan Can Külahçıoğlu: "Önümüzdeki dönemlerde giderlere aktarılacak olan ödemeler, peşinde ödenmiş giderler kalemini 238 milyon TL artırdığı görünüyor. Bu tutarın 640 milyon TL'lik kısmının Kemerburgaz 2. etap inşaatı için verilen avanslar, 350 milyon TL'lik kısmı ise 31 Mayıs tarihine kadar henüz faturası gelmeyen Kemerburgaz ilk etabının hak edişleriyle ilgili...
Gelecek aylara ait giderler kaleminde ise bir önceki dönemde 1 yılı aşkın futbolcu kiralamalarından kaynaklı ödeme tahakkuklarının yer aldığı, bu dönemde böyle bir işlem yapılmadığı için azaldığını görüyoruz."
Galatasaray Spor Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Hasan Can Külahçıoğlu: "Duran varlıklardaki değişimin nedenlerine baktığımızda; aktifte diğer önemli bir kalem olan, ağırlıklı olarak sporcu bonservislerinden oluşan maddi olmayan duran varlıklar kalemnde yaklaşık 5 milyar 280 milyon TL'lik artış gözüküyor. Temel nedeni, ödenmiş olan bonservis ve menajerlik bedellerinin net defter değerlerindeki artış olarak gözlemliyoruz."
Galatasaray Spor Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Hasan Can Külahçıoğlu: "Bankalar Birliği anlaşması kapsamında 1.8 milyar TL olan borcun tamamen kapandığını görebiliyoruz. Sporculara olan yükümlülükler ve vergisel yükümlülüklerin kaydedildiği uzun ve kısa vadeli çalışanlara sağlanan faydalar kapsamındaki borçlarda 215 milyon TL tutarında artış görünüyor.
Bu dönem kulübün özkaynaklarının artışla 15.6 milyar seviyesine geldiğini görüyoruz. Bunun en önemli sebebi sermaye artışı."
Galatasaray Spor Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Hasan Can Külahçıoğlu: "Kısa vadeli borçlanmalar kaleminin 2 katından fazla artarak 2 milyar 804 milyon TL seviyesine ulaştığını görüyoruz. Bunun da ana sebebi 1 milyar 893 milyon TL ile faktoring borçları oluşturmakta. Kalan kısmı da kısa vadeli banka kredileridir.
Bankalar Birliği'nden çıktığımız tarihte işleyen faiz oranı yüzde 50,23 seviyesindeyken; bugün için 1 yıllık kredi faizleri yüzde 50-55 arasında, faktoring borçlanlarımızdaki faiz oranları ise yüzde 53 ila 63 arasında borçlandığımızı görüyoruz."
Galatasaray Spor Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Hasan Can Külahçıoğlu: "Kısa vadeli borçlanmalar kaleminin 2 katından fazla artarak 2 milyar 804 milyon TL seviyesine ulaştığını görüyoruz. Bunun da ana sebebi 1 milyar 893 milyon TL ile faktoring borçları oluşturmakta. Kalan kısmı da kısa vadeli banka kredileridir.
Bankalar Birliği'nden çıktığımız tarihte işleyen faiz oranı yüzde 50,23 seviyesindeyken; bugün için 1 yıllık kredi faizleri yüzde 50-55 arasında, faktoring borçlanlarımızdaki faiz oranları ise yüzde 53 ila 63 arasında borçlandığımızı görüyoruz."
Galatasaray Spor Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Hasan Can Külahçıoğlu: "Ticari borçların 8.5 milyardan 1.7 TL artışla 10.2 milyar seviyesine geldiğini görüyoruz. Uzun vadede düşüş görülürken, kısa vadeli borçlarda artış dikkat çekiyor. Bunun nedeni ise satıcı cari hesapları ve borç senetlerinde artış görülmesi."
Galatasaray Spor Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Hasan Can Külahçıoğlu: "Kısa ve uzun vadeli müşteri sözleşmesi yükümlülükleri yaklaşık 3 milyar TL artarak 13.3 milyar TL'ye ulaşmıştır.
Bu hesap önemli bir kısmı takip eden aylardaki gelir hesaplarına aktarılacak olan, peşin tahsil edilen gelirlerden oluşuyor.
Florya arazisi anlaşmasından kaynaklanan yaklaşık 2 milyarlık alınan avansın, LEO Residence bağımsız bölüm satışlarından gelen 1 milyar TL'nin bu hesap içerisinde olduğunu belirtmekte fayda var."
Galatasaray Spor Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Hasan Can Külahçıoğlu: "Satışların maliyeti yüzde 20 arttı. Hasılatın ise yüzde 39 arttığını görebiliyoruz. Bunun sonucun brüt karımız 1.4 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.
Esas faaliyetlerden diğer giderlerin ise bu dönemde 3 milyar TL olduğunu, bunun yaklaşık 2 milyar 235 milyon TL'sinin ticari faaliyetlerden kaynaklanan kur farkı giderlerinden oluştuğunu görüyoruz. Bunun sebebi ise bonservis ve sporculara olan borçların ağırlıklı olarak döviz olması.
Konsolide bazda toplam 1 milyar 773 milyon TL dönem zararı oluştuğu görülmekte."
Galatasaray Spor Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Hasan Can Külahçıoğlu: "Yayın hakkı dışında her kalemde gelir artışı söz konusudur."
Galatasaray Spor Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Hasan Can Külahçıoğlu: "Genel yönetim giderlerinde çok büyük farklar oluşmadı."
Galatasaray Spor Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Hasan Can Külahçıoğlu: "Finansal tablolara öne çıkan başlıkları özetlemek gerekirse; konsolide zarar 1 milyar 773 milyon TL olarak gerçekleşti. Şarta bağlı yükümlülükler bakiyesinin 12 milyar 681 milyon TL olduğu, gayrımenkullerin toplam değerinin 27 milyar 632 milyon ile aktifin yüzde 59'unu oluşturduğu; konsolide özkaynağın 15 milyar 633 milyon TL seviyesinde olduğunu, bilançoda 373 milyon TL olarak görünen Riva projesine ilişkin sözleşme varlığı haklarımızın belirlenen tutarın üzerinde gerçekleşme olasılığı vardır.
Bağımsız denetçi, konsolide finansal tablo hakkında sınırlı olumlu görüş vermiştir.
Ayrıca kısa vadeli yükümlülüklerin, dönen varlıkları aşması, esas faaliyet zararı ve dönem zararı nedeniyle işletmenin sürekliliğine ilişkin önemli bir belirsizlik bulunduğunu raporunda vurgulamıştır. Bu hususun sınırlı olumlu görüşünü değiştirmediğini belirtmiştir."
Galatasaray Spor Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Hasan Can Külahçıoğlu: "Nakit yönetimine bakınca nakit ve nakit benzerlerinin 971 milyona çıktığını görüyoruz. Nakitlerin 903 milyonluk kısmı vadeli mevduattadır. İŞletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları pozitife dönmüştür."
Galatasaray Spor Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Hasan Can Külahçıoğlu: "Kulüp bu dönemde 6.7 milyar TL kredi girişi sağlamış, yaklaşık 8 milyar kredi ödemesi gerçekleştirmiştir. 1.6 milyar TL tutarındaki farkın finanse edilmesi için 4.2 milyar TL bağlı ortaklar sermaye artışı önemli rol oynamıştır. Toplam finansal borçlar büyük ölçüde artmamakla birlikte finansmanın kısa vadeye kaydığını, faktoring kullanımının arttığını gözlemleyebiliyoruz."
Galatasaray Spor Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Hasan Can Külahçıoğlu: "Denetim kurulumuz 31 Mayıs 2026 tarihli her türlü bilgi ve belgeye ulaşmış, gerçeğe aykırı herhangi bir duruma rastlamamıştır."
Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Üyesi Ertay Örmen: "Galatasaray'ın toplam hasılatı 23.8 milyar TL. Şu ana kadar yapılan en yüksek gelir. Ve bu gelira rağmen 3.4 milyar TL zarar etmişiz.
Herkes geliri ve kazancı konuşunca gider ve borç kısmını konuşan hiç kimse yok. Aramızda konuşuyoruz, sosyal medya farklı bir yerde. Bu kadar hasılat varken faaliyet zararı yapıyorsak bir yerde yanlış yapıyoruz demektir.
2 yılda tam 155 milyon Euro faaliyet zararı yazmışız. Faaliyet zararı yazarsanız borç ödeyemez, nakit akışınız sıkıntıya girer. Kısmi olarak olsa da gelecekte ciddi olarak nakit krizi bizi beklemekte.
Galatasaray'ın toplam borç ve yükümlülüğü, şarta bağlı yükümlülükler dahil, 45.7 milyar TL'dir. Bunun karşılığı 860 milyon Euro'dur."
Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Üyesi Ertay Örmen: "Şartı bağlı yükümlülükler 14 sayılmaz, işte zaten 30 var, 30'un içinde yükümlülükler ödenmeyecek diyor ama 14 milyar şarta bağlı yükümlülük var ama futbolculara ciddi yüksek bonservis ve maaş verdiğimiz için bana 'Ertay bu sene var, seneye olmayabilir' diyor ama biz bugüne kadar hangi futbolcuyu aldığımızdan fazlaya sattık da bu yükümlülük düştü. Geçen sene ile bu sene arasında 100 milyon Euro kadar fark var. 7 milyar TL'den 14 milyar TL'ye çıkmış."
Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Üyesi Ertay Örmen: "Kısa vadeli net nakit ihtiyacımız 31 Mayıs 2027'ye kadar 17 milyar TL. Bunun Euro karşılığı 324 milyon Euro. Yakında ciddi bir nakit sıkışıklığına gireceğimizi gösterir. Vadesi geçmiş ve kısa vadeli borçlar 17 milyar TL, 324 milyon Euro. Bunların hepsi kitapçıkta var, Galatasaray Spor Kulübü Konsolide Raporu'nun içinde olan rakamlar. Ben bir yerden toplamıyorum yani."
Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Üyesi Ertay Örmen: "Galatasaray Spor Kulübü'nün Sportif AŞ'ye borcu. O kitapta, bilançoda 9.8 milyar gibi gözüküyor. 3.5 milyarlık ekstra bir yükümlülük daha var. Sportif AŞ'ye karşı toplam yükümlülüğümüz 13.3 milyar TL, bu da 251 milyon Euro yapar. Neredeyse bir Florya karşılığı."
Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Üyesi Ertay Örmen: "Biz senelerdir Sportif AŞ, UEFA kriterlerine uysun, onun bilançosu güzel gözüksün diye Galatasaray Spor Kulübü'nün içini Sportif AŞ'ye devrettik. Bundan biz sorumluyuz."
Galatasaray Divan Üyesi Refik Arkan: "Florya arazisinin tapusu, Nivak şirketine devredildi mi? Faaliyet raporunda '28 Şubat tarihinde yer teslimi yapıldı' ifadesi geçiyor. Bundan kasıt tapunun devredilmesi mi?"
— Dursun Özbek: "Biz tapuyu devrettik fakat, alt yapımız özellikle orada belli bir süre kaldığı için yer teslimini daha geç yaptık."
Galatasaray Divan Üyesi Refik Arkan: "Yani tapu devredildi? Şimdi iş değişti."
İŞTE ÖNE ÇIKAN AÇIKLAMALAR: Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Mehmet Burak Kutluğ: "Hasılatlarımız 14.623 milyardan 20.672 milyara çıktı. Yüzde 41'lik artış söz konusu. Satışların maliyetinde yüzde 19'luk artış var. 2 milyar 87 milyon olan brüt zararımız 734 milyon TL olarak gerçekleşti. Genel yönetim giderlerinde yüzde 42'lik artış var. Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderlerimiz yüzde 31'lik artış gösterdi. Bu da mağazacılık satışlarımızın artışından kaynaklanıyor. Diğer Faaliyet Gelirlerimiz, esasen Morata'nın satışından ödenmemiş giderlerimizin gelir kaydedilmesinden kaynaklı artış var. Faaliyet zararımız, 5 milyar 42 milyondan 3 milyar 263 milyona düştü."
Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Mehmet Burak Kutluğ: "Parasal kayıp / kazançlarımız, bilançoda parasal karşılığı olmayan ama enflasyon veya kur artışından gelen yüzde 59 civarında. Yatırım faaliyetlerinden gelirlerimiz 1 milyar 198 milyonken bu sene sıfır görüyoruz. Bu sene şampiyon kadronun korunması strajesiyle, kadronun korunması stratejisi izlendi."
Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Mehmet Burak Kutluğ: "Kulübün borcu var Sportif AŞ'ye, buraya faiz faturası düzenleniyor. Dönem karımız 608 milyon TL olmuş durumda.
Sponsorluk ve isim hakkı gelirlerimiz 3 milyar 300 milyondan 4 milyar 773 milyona çıktı. Loca, VIP gelirlerimiz 4 milyar 80 milyondan 5 milyar 155 milyon seviyesine çıktı. Mağaza satış gelirlerimiz 4 milyar 741 milyondan 6 milyar 235 milyona çıkmış durumda. Acı ama yayın gelirlerimizde aynı artışı göremiyoruz. 839 milyonluk gelirmiz 757 milyona düştü. Şampiyonlar Ligi gelirlerinde yüzde 170'lik bir artış var."
Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Mehmet Burak Kutluğ: "Satışların maliyeti tarafından 8 milyar 121 milyon oldu. Amortisman ve itfa payı gelirlerimiz 4 milyar 61 milyon oldu. Futbolcu varlığımız büyüdükçe, amortismanlarımız da büyüyor. Satılan ticari mal maliyeti de mağazacılığın maliyetine dönük artışımız. Teknik direktör ve antrenör ücretimiz 1 milyar 11 milyondan 1 milyar 313 milyona çıktı.
Özetinde, hasılatın yüzde 41 arttığı, satışların maliyetinin yüzde 19 arttığı bilanço var elimizde. Brüt zararın kara dönmesinin temel sebebi bu."
Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Mehmet Burak Kutluğ: "Satışların maliyeti tarafından 8 milyar 121 milyon oldu. Amortisman ve itfa payı gelirlerimiz 4 milyar 61 milyon oldu. Futbolcu varlığımız büyüdükçe, amortismanlarımız da büyüyor. Satılan ticari mal maliyeti de mağazacılığın maliyetine dönük artışımız. Teknik direktör ve antrenör ücretimiz 1 milyar 11 milyondan 1 milyar 313 milyona çıktı.
Özetinde, hasılatın yüzde 41 arttığı, satışların maliyetinin yüzde 19 arttığı bilanço var elimizde. Brüt zararın kara dönmesinin temel sebebi bu."
Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Mehmet Burak Kutluğ: "Duran varlıklarda ilişkili taraflardan diğer alacaklar kalemi, burada 8 milyar 179 milyonluk duran varlıkların, 9 milyar 245 milyon olduğunu görüyorsunuz. Bu aslında kulübün sportife borcu, biraz daha büyümüş, yüzde 13'lük büyüme var.
Kullanım hakkı varlıkları Kemerburgaz'ın Sportif AŞ'ye kiralanmasından kaynaklanan varlıklar, burada sabitiz. Peşin ödenmiş giderler, 2030-2035 arasında kulübümüz ile Sportif AŞ arasında yapılan loca, VIP, kombine haklarının devriyle alakalı rakam. Burada ciddi bir rakam var, 14 milyar 352 milyon.
Maddi olmayan duran varlıkların altını çizmek istiyorum. Nakit akışı, yaratılan kaynakların ödenmesi aslında kulüpten sportife giderken, Sportif AŞ de esasen futbolcu varlıklarının artmasıyla sonuçlanıyor. Yaklaşık 9.4 milyar TL'lik bu dönemde bir bu kaleme giriş var ama amortisman itfalarıyla birlikte 5 milyar 481 milyon diğer maddi olmayan duran varlıklar 10 milyar 797 milyon TL'ye yükseldi. Bunlar defter değerleri, piyasa değerleri farklı. Bir futbolcuyu aldığımızda ona amortisman ayırıyoruz, normalde değerinin üstüne çıkabiliyor.
Özetle, duran varlıklarımız 32 milyar 691 milyondan 38 milyar 909 milyona çıkmış durumda. Toplam varlıklarımız 37 milyar 838 milyondan 43 milyar 736 milyon seviyesine çıktı.
Varlık olarak, elma elma karşılaştırmada yüzde 16'lık bir reel artışımız söz konusu. Büyüyen bir bilançonun finansmanı karşımızda, büyüyen bir kulübün."
Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Mehmet Burak Kutluğ: "Yükümlülük tarafında, kısa vadeli borçlanmalarımız 1 milyar 300 milyondan 2 milyar 800 milyona çıktı. Uzun vadeli borçların kısa vadeli kısımları olan 542 milyon TL, Bankalar Birliği'nden çıktığımız için sıfırlandı."
Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Mehmet Burak Kutluğ: "İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar, bizim bonservis borçlarımız. Bu 5.5 milyardan 7 milyar 485 milyona çıktı. Geçen seneki yapılan büyük transferlerin de etkisi var, Osimhen, Uğurcan gibi.
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamındaki borçlar da yine bizim sporculara olan borçlarımız. 1 milyar 200 milyondan 1 milyar 700 milyon liraya çıkmış durumda.
Ertelenmiş gelirler kalemine dikkat çekiyorum; VIP, loca satışlarımın yansıması. Bu paraları topladık, ileride tahsil edeceğiz.
Toplam kısa vadeli yükümlülüklerimiz 15 milyar 445 milyondan 19 milyar 374 milyon TL'ye çıkmış durumda"
Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Mehmet Burak Kutluğ: "Uzun vadeli yükümlülüklerde olan uzun vadeli borçlanmalar 1 milyar 297 milyon olan borç sıfır oldu, Bankalar Birliği borcunun kapatılmasıyla alakalı. Yine ilişkili taraflara ticari borçlar... Aslında, bu kulübün geçen sene 4 milyar 800 milyon TL civarında nakit çıkışı oldu Sportif'ten kulübe. Kulüp de bu sayede sermaye artırımı yaptı. 10 milyar 744 milyondan 3 milyar 242 milyona düşüş, alacağın nakden ödenmesiyle alakalı.
İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar tarafında, yine bizim bonservislerle ilgili uzun vadeli yükümlülüklerimiz yapılan ödemelerle azalmış durumda.
Toplam uzun vadeli yükümlülükler 16 milyardan 7 milyar 349 milyona düştü.
Toplam yükümlülüklerimiz de bilançoda 31 milyar 785 milyondan 26 milyar 723 milyona düştü, yüzde 16 düşüş."
Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Mehmet Burak Kutluğ: "Özkaynaklarda 8.1 milyarlık sermaye artışı ve dönem kararını eklediğiniz zaman, enflasyon farkı da geliyor, toplam özkaynaklarımız 6 milyardan 17 milyar 39 milyona çıktı.
Özetleyecek olursak; Sportif tarafta büyüyen bilançonun kalemlerini görüyoruz. Yükümlülüklerimiz az azalmış görülse de varlıklar tarafında ciddi bir edinimimiz olduğunu okuyabiliyoruz bilançodan."
Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Mehmet Burak Kutluğ: "Kulüp konsolideye geçecek olursak; birkaç tane etki var. Gayrımenkul tarafının sağladığı artı etkiyi göreceğiz. Amatör şubelerin aslında futbola nazaran etkisinin çok da hatırı sayılır olmadığı kalemler göreceğiz. Eliminasyonları kaldıracağız, yani sportifin kulübe fatura ettiği faiz geliri vb. giderlerin elimine edildiği tabloya geçeceğiz.
Hasılatımız 17 milyar 97 milyondan 23 milyar 801 milyona çıktı. Satışların maliyeti 18 milyar 681 milyondan 22 milyar 438 milyon TL'ye çıkmış durumda. Brüt karımız 1 milyar 83 milyon zarardan, 1 milyar 362 milyon kara döndü."
Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Mehmet Burak Kutluğ: "Genel yönetim giderlerimiz 1 milyar 10 milyondan 1 milyar 231 milyona çıktı. Pazarlama ve Satış Giderlerimiz, Mağazacılık AŞ'ye dayanan şekilde artmış durumda. Diğer Faaliyet Giderlerimiz 1 milyar 916 milyondan 3 milyar 55 milyon TL'ye çıkmış durumda. Faaliyet zararımız 5 milyar 257 milyondan 3 milyar 443 milyona düştü. Hala bir zarar olsa da azalma dikkat çekici.
Parasal kayıp ve kazançlar, aslında bizim varlıklarımız, gayrımenkul veya futbolcularımızın değerlerinin enflasyon karşısında, kur karşısında kazandığı değerleri ifade ediyor. Yüzde 15'lik artış söz konusu.
Yatırım faaliyetlerinden gelirler, bu sene çok fazla sporcu satışımız olmadığı için burada gelirimiz söz konusu değil.
Finansman giderleri 2 milyar 927 milyona düşmüş durumda.
Dönem zararımız 2 milyar 684 milyondan 1 milyar 772 milyona düşmüş durumda."
Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Mehmet Burak Kutluğ: "Genel yönetim giderlerimiz 1 milyar 10 milyondan 1 milyar 231 milyona çıktı. Pazarlama ve Satış Giderlerimiz, Mağazacılık AŞ'ye dayanan şekilde artmış durumda. Diğer Faaliyet Giderlerimiz 1 milyar 916 milyondan 3 milyar 55 milyon TL'ye çıkmış durumda. Faaliyet zararımız 5 milyar 257 milyondan 3 milyar 443 milyona düştü. Hala bir zarar olsa da azalma dikkat çekici.
Parasal kayıp ve kazançlar, aslında bizim varlıklarımız, gayrımenkul veya futbolcularımızın değerlerinin enflasyon karşısında, kur karşısında kazandığı değerleri ifade ediyor. Yüzde 15'lik artış söz konusu.
Yatırım faaliyetlerinden gelirler, bu sene çok fazla sporcu satışımız olmadığı için burada gelirimiz söz konusu değil.
Finansman giderleri 2 milyar 927 milyona düşmüş durumda.
Dönem zararımız 2 milyar 684 milyondan 1 milyar 772 milyona düşmüş durumda."
Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Mehmet Burak Kutluğ: "Satışların maliyeti yine benzer. Sporcu ücretlerinde bu sefer amatör branşların da maliyetleri var. Amortismanda yine basketbol, voleybol branşlarındaki oyuncularımız var ama esası değiştiren çok fazla bir şey yok. 18 milyar 681 milyon olan satışların maliyeti 22 milyar 438 milyon olarak gerçekleşmiş durumda.
Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Mehmet Burak Kutluğ: "Dönen varlıklarda ilişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar, UEFA ve sponsorlardan alacaklar. İlişkili taraflardan diğer alacaklar, eliminasyona tabi olduğu için fazla bir rakam göremiyoruz. Peşin ödenmiş giderlerde yüzde 18'lik bir artış var. Stoklarda yüzde 44'lük artış var. Dönen varlıklarımız yüzde 17'lik artışla dönemi kapatıyor."
Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Mehmet Burak Kutluğ: "Burada bir klasifikasyon değişikliği var. Yatırım amaçlı gayrımenkullerimizde 19 milyar 103 milyon TL oldu. Maddi olmayan duran varlıklarda olan Florya, denetmenimizin uyarısıyla yatırım amaçlı gayrımenkullere geçti. Ada tarafında ise yatırım amaçlı gayrımenkulde dururken bu sene maddi duran varlıklara geçti. Aralarında bir klasifikasyon farkı var. Yaklaşık olarak 1-1.5 milyar olarak varlıklarımızda artış söz konusu. Toplam duran varlıklarımız 34 milyar 574 milyondan 40 milyardan 287 milyon TL'ye geldi. Toplam varlıklarımız 47 milyar düzeyine çıktı, bu da yüzde 17'lik bilanço büyümesi demek."
Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Mehmet Burak Kutluğ: "Sportifin borcu, buraya da yansıdı. 3 aşağı 5 yukarı aynı. Gayrımenkulle ilgili değerleme farkları var. Kısa vadeli yükümlülüklerimiz yüzde 15'lik bir artış gösterdi."
Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Mehmet Burak Kutluğ: "İlişkili olmayan taraflara ticari borçlarımızda düşüş var. Çalışanlara sağlanan faydalarda düşüş var. Ertelenmiş gelirlerde ise Loca, VIP, kombine satışından dolayı ciddi bir artış söz konusu. Ciddi bir yenileme, süre uzatımı alındı. Toplam uzun vadeli yükümlülüklerimizde yüzde 17'lık artış söz konusu kulüp tarafında. Toplam yükümlülüklerimiz 31 milyar 373 milyon oldu."
Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Mehmet Burak Kutluğ: "Özkaynaklarımız yine 13 milyardan 15 milyar 632 milyona çıktı. Konsolidasyon var, bundan dolayı sermaye artırımının da etkisi var. Uzun lafın kısası, kulübümüz 47 milyarlık bilanço büyüklüğüne gelmiş durumda.
Çok fazla rakam var. Bu rakamları okumanın en basit yolu şu; büyüyen, büyümeyi finanse eden, bunu yaparken varlıklarını artıran bir kulüp var. Türkiye'nin yaşadığı süreçler, finansmana erişim vb konuları geçen sene, özellikle sermaye artırımı tarafında yaptıklarımız, gelir tarafında yaptıklarımızla, hasılatımızda özellikle VIP, loca, sponsorluk ve Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılar bilançoyu finanse etti.
Bizim rakibimiz gözüken kulüplerden fersah fersah ötedeyiz. Galatasaray'ın tek rakibi Galatasaray."
Galatasaray Spor Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Hasan Can Külahçıoğlu: "Kulübümüzün 31 Mayıs 2026 tarihli bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tabloları ile bağımsız denetçi raporunda öne çıkan hususlar hakkında denetim kurulumuzun değerlendirmeleri ve faaliyetleri paylaşacağım.
Öncelikle bu dönem dönen varlıklar yaklaşık 983 milyon, duran varlıklar kaleminde 5 milyar 713 milyon TL artış gözlemliyoruz."
Galatasaray Spor Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Hasan Can Külahçıoğlu: "Stoklar hesabında 400 milyon TL'lik olağan bir artış var. Stoklar hesabını oluşturan ticari mallar kaleminin 2025 ve öncesinden oluşan mağaza stoklarından oluşuyor."
Galatasaray Spor Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Hasan Can Külahçıoğlu: "Önümüzdeki dönemlerde giderlere aktarılacak olan ödemeler, peşinde ödenmiş giderler kalemini 238 milyon TL artırdığı görünüyor. Bu tutarın 640 milyon TL'lik kısmının Kemerburgaz 2. etap inşaatı için verilen avanslar, 350 milyon TL'lik kısmı ise 31 Mayıs tarihine kadar henüz faturası gelmeyen Kemerburgaz ilk etabının hak edişleriyle ilgili...
Gelecek aylara ait giderler kaleminde ise bir önceki dönemde 1 yılı aşkın futbolcu kiralamalarından kaynaklı ödeme tahakkuklarının yer aldığı, bu dönemde böyle bir işlem yapılmadığı için azaldığını görüyoruz."
Galatasaray Spor Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Hasan Can Külahçıoğlu: "Duran varlıklardaki değişimin nedenlerine baktığımızda; aktifte diğer önemli bir kalem olan, ağırlıklı olarak sporcu bonservislerinden oluşan maddi olmayan duran varlıklar kalemnde yaklaşık 5 milyar 280 milyon TL'lik artış gözüküyor. Temel nedeni, ödenmiş olan bonservis ve menajerlik bedellerinin net defter değerlerindeki artış olarak gözlemliyoruz."
Galatasaray Spor Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Hasan Can Külahçıoğlu: "Bankalar Birliği anlaşması kapsamında 1.8 milyar TL olan borcun tamamen kapandığını görebiliyoruz. Sporculara olan yükümlülükler ve vergisel yükümlülüklerin kaydedildiği uzun ve kısa vadeli çalışanlara sağlanan faydalar kapsamındaki borçlarda 215 milyon TL tutarında artış görünüyor.
Bu dönem kulübün özkaynaklarının artışla 15.6 milyar seviyesine geldiğini görüyoruz. Bunun en önemli sebebi sermaye artışı."
Galatasaray Spor Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Hasan Can Külahçıoğlu: "Kısa vadeli borçlanmalar kaleminin 2 katından fazla artarak 2 milyar 804 milyon TL seviyesine ulaştığını görüyoruz. Bunun da ana sebebi 1 milyar 893 milyon TL ile faktoring borçları oluşturmakta. Kalan kısmı da kısa vadeli banka kredileridir.
Bankalar Birliği'nden çıktığımız tarihte işleyen faiz oranı yüzde 50,23 seviyesindeyken; bugün için 1 yıllık kredi faizleri yüzde 50-55 arasında, faktoring borçlanlarımızdaki faiz oranları ise yüzde 53 ila 63 arasında borçlandığımızı görüyoruz."
Galatasaray Spor Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Hasan Can Külahçıoğlu: "Kısa vadeli borçlanmalar kaleminin 2 katından fazla artarak 2 milyar 804 milyon TL seviyesine ulaştığını görüyoruz. Bunun da ana sebebi 1 milyar 893 milyon TL ile faktoring borçları oluşturmakta. Kalan kısmı da kısa vadeli banka kredileridir.
Bankalar Birliği'nden çıktığımız tarihte işleyen faiz oranı yüzde 50,23 seviyesindeyken; bugün için 1 yıllık kredi faizleri yüzde 50-55 arasında, faktoring borçlanlarımızdaki faiz oranları ise yüzde 53 ila 63 arasında borçlandığımızı görüyoruz."
Galatasaray Spor Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Hasan Can Külahçıoğlu: "Ticari borçların 8.5 milyardan 1.7 TL artışla 10.2 milyar seviyesine geldiğini görüyoruz. Uzun vadede düşüş görülürken, kısa vadeli borçlarda artış dikkat çekiyor. Bunun nedeni ise satıcı cari hesapları ve borç senetlerinde artış görülmesi."
Galatasaray Spor Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Hasan Can Külahçıoğlu: "Kısa ve uzun vadeli müşteri sözleşmesi yükümlülükleri yaklaşık 3 milyar TL artarak 13.3 milyar TL'ye ulaşmıştır.
Bu hesap önemli bir kısmı takip eden aylardaki gelir hesaplarına aktarılacak olan, peşin tahsil edilen gelirlerden oluşuyor.
Florya arazisi anlaşmasından kaynaklanan yaklaşık 2 milyarlık alınan avansın, LEO Residence bağımsız bölüm satışlarından gelen 1 milyar TL'nin bu hesap içerisinde olduğunu belirtmekte fayda var."
Galatasaray Spor Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Hasan Can Külahçıoğlu: "Satışların maliyeti yüzde 20 arttı. Hasılatın ise yüzde 39 arttığını görebiliyoruz. Bunun sonucun brüt karımız 1.4 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.
Esas faaliyetlerden diğer giderlerin ise bu dönemde 3 milyar TL olduğunu, bunun yaklaşık 2 milyar 235 milyon TL'sinin ticari faaliyetlerden kaynaklanan kur farkı giderlerinden oluştuğunu görüyoruz. Bunun sebebi ise bonservis ve sporculara olan borçların ağırlıklı olarak döviz olması.
Konsolide bazda toplam 1 milyar 773 milyon TL dönem zararı oluştuğu görülmekte."
Galatasaray Spor Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Hasan Can Külahçıoğlu: "Yayın hakkı dışında her kalemde gelir artışı söz konusudur."
Galatasaray Spor Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Hasan Can Külahçıoğlu: "Genel yönetim giderlerinde çok büyük farklar oluşmadı."
Galatasaray Spor Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Hasan Can Külahçıoğlu: "Finansal tablolara öne çıkan başlıkları özetlemek gerekirse; konsolide zarar 1 milyar 773 milyon TL olarak gerçekleşti. Şarta bağlı yükümlülükler bakiyesinin 12 milyar 681 milyon TL olduğu, gayrımenkullerin toplam değerinin 27 milyar 632 milyon ile aktifin yüzde 59'unu oluşturduğu; konsolide özkaynağın 15 milyar 633 milyon TL seviyesinde olduğunu, bilançoda 373 milyon TL olarak görünen Riva projesine ilişkin sözleşme varlığı haklarımızın belirlenen tutarın üzerinde gerçekleşme olasılığı vardır.
Bağımsız denetçi, konsolide finansal tablo hakkında sınırlı olumlu görüş vermiştir.
Ayrıca kısa vadeli yükümlülüklerin, dönen varlıkları aşması, esas faaliyet zararı ve dönem zararı nedeniyle işletmenin sürekliliğine ilişkin önemli bir belirsizlik bulunduğunu raporunda vurgulamıştır. Bu hususun sınırlı olumlu görüşünü değiştirmediğini belirtmiştir."
Galatasaray Spor Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Hasan Can Külahçıoğlu: "Nakit yönetimine bakınca nakit ve nakit benzerlerinin 971 milyona çıktığını görüyoruz. Nakitlerin 903 milyonluk kısmı vadeli mevduattadır. İŞletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları pozitife dönmüştür."
Galatasaray Spor Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Hasan Can Külahçıoğlu: "Kulüp bu dönemde 6.7 milyar TL kredi girişi sağlamış, yaklaşık 8 milyar kredi ödemesi gerçekleştirmiştir. 1.6 milyar TL tutarındaki farkın finanse edilmesi için 4.2 milyar TL bağlı ortaklar sermaye artışı önemli rol oynamıştır. Toplam finansal borçlar büyük ölçüde artmamakla birlikte finansmanın kısa vadeye kaydığını, faktoring kullanımının arttığını gözlemleyebiliyoruz."
Galatasaray Spor Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Hasan Can Külahçıoğlu: "Denetim kurulumuz 31 Mayıs 2026 tarihli her türlü bilgi ve belgeye ulaşmış, gerçeğe aykırı herhangi bir duruma rastlamamıştır."
Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Üyesi Ertay Örmen: "Galatasaray'ın toplam hasılatı 23.8 milyar TL. Şu ana kadar yapılan en yüksek gelir. Ve bu gelira rağmen 3.4 milyar TL zarar etmişiz.
Herkes geliri ve kazancı konuşunca gider ve borç kısmını konuşan hiç kimse yok. Aramızda konuşuyoruz, sosyal medya farklı bir yerde. Bu kadar hasılat varken faaliyet zararı yapıyorsak bir yerde yanlış yapıyoruz demektir.
2 yılda tam 155 milyon Euro faaliyet zararı yazmışız. Faaliyet zararı yazarsanız borç ödeyemez, nakit akışınız sıkıntıya girer. Kısmi olarak olsa da gelecekte ciddi olarak nakit krizi bizi beklemekte.
Galatasaray'ın toplam borç ve yükümlülüğü, şarta bağlı yükümlülükler dahil, 45.7 milyar TL'dir. Bunun karşılığı 860 milyon Euro'dur."
Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Üyesi Ertay Örmen: "Şartı bağlı yükümlülükler 14 sayılmaz, işte zaten 30 var, 30'un içinde yükümlülükler ödenmeyecek diyor ama 14 milyar şarta bağlı yükümlülük var ama futbolculara ciddi yüksek bonservis ve maaş verdiğimiz için bana 'Ertay bu sene var, seneye olmayabilir' diyor ama biz bugüne kadar hangi futbolcuyu aldığımızdan fazlaya sattık da bu yükümlülük düştü. Geçen sene ile bu sene arasında 100 milyon Euro kadar fark var. 7 milyar TL'den 14 milyar TL'ye çıkmış."
Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Üyesi Ertay Örmen: "Kısa vadeli net nakit ihtiyacımız 31 Mayıs 2027'ye kadar 17 milyar TL. Bunun Euro karşılığı 324 milyon Euro. Yakında ciddi bir nakit sıkışıklığına gireceğimizi gösterir. Vadesi geçmiş ve kısa vadeli borçlar 17 milyar TL, 324 milyon Euro. Bunların hepsi kitapçıkta var, Galatasaray Spor Kulübü Konsolide Raporu'nun içinde olan rakamlar. Ben bir yerden toplamıyorum yani."
Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Üyesi Ertay Örmen: "Galatasaray Spor Kulübü'nün Sportif AŞ'ye borcu. O kitapta, bilançoda 9.8 milyar gibi gözüküyor. 3.5 milyarlık ekstra bir yükümlülük daha var. Sportif AŞ'ye karşı toplam yükümlülüğümüz 13.3 milyar TL, bu da 251 milyon Euro yapar. Neredeyse bir Florya karşılığı."
Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Üyesi Ertay Örmen: "Biz senelerdir Sportif AŞ, UEFA kriterlerine uysun, onun bilançosu güzel gözüksün diye Galatasaray Spor Kulübü'nün içini Sportif AŞ'ye devrettik. Bundan biz sorumluyuz."
Galatasaray Divan Üyesi Refik Arkan: "Florya arazisinin tapusu, Nivak şirketine devredildi mi? Faaliyet raporunda '28 Şubat tarihinde yer teslimi yapıldı' ifadesi geçiyor. Bundan kasıt tapunun devredilmesi mi?"
— Dursun Özbek: "Biz tapuyu devrettik fakat, alt yapımız özellikle orada belli bir süre kaldığı için yer teslimini daha geç yaptık."
Galatasaray Divan Üyesi Refik Arkan: "Yani tapu devredildi? Şimdi iş değişti."