Monaco Basket iflas başvurusunda bulundu

Fransa temsilcisi Monaco Basket, iflas başvurusunda bulunduğunu duyurdu. Kulüp, faaliyetlerine bir süre ara vereceğini ve yeniden yapılanma sürecinin ardından projeyi yeniden başlatmayı umduğunu açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 07 Ekim 2026 16:41
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Monaco Basket iflas başvurusunda bulundu
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Fransa basketbolunun ve EuroLeague'in son yıllardaki önemli ekiplerinden Monaco Basket, iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüp, yaptığı resmi açıklamayla faaliyetlerine bir süre ara vereceğini duyurdu.

"BUGÜN ÜZÜCÜ BİR GÜN"

Monaco Basket'in açıklamasında, "Bugün üzücü bir gün. Tüm çabalarımıza rağmen AS Monaco Basket iflas başvurusunda bulundu. Kulüp şimdi bir süreliğine ara verecek ve yeniden yapılanma yolunu bulmayı ve bir gün projeyi yeniden başlatmayı umuyor." ifadeleri kullanıldı.

EUROLEAGUE'DE 5 SEZON GEÇİRDİ

Fransa temsilcisi, EuroLeague'de 5 sezon mücadele etti.

Monaco ayrıca 2021 yılında EuroCup'ı kazanarak kulüp tarihindeki ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Monaco Basket, geçen sezon da EuroLeague'de yer almıştı.

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