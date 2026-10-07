Fransa basketbolunun ve EuroLeague'in son yıllardaki önemli ekiplerinden Monaco Basket, iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı.
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Kulüp, yaptığı resmi açıklamayla faaliyetlerine bir süre ara vereceğini duyurdu.
"BUGÜN ÜZÜCÜ BİR GÜN"
Monaco Basket, resmen iflas ettiğini ve tüm basketbol operasyonlarını askıya aldığını duyurdu!
— Sporx Basketbol (@sporx_basket) October 7, 2026
Monaco Basket'in açıklamasında, "Bugün üzücü bir gün. Tüm çabalarımıza rağmen AS Monaco Basket iflas başvurusunda bulundu. Kulüp şimdi bir süreliğine ara verecek ve yeniden yapılanma yolunu bulmayı ve bir gün projeyi yeniden başlatmayı umuyor." ifadeleri kullanıldı.
EUROLEAGUE'DE 5 SEZON GEÇİRDİ
Fransa temsilcisi, EuroLeague'de 5 sezon mücadele etti.
Monaco ayrıca 2021 yılında EuroCup'ı kazanarak kulüp tarihindeki ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
Monaco Basket, geçen sezon da EuroLeague'de yer almıştı.