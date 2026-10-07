Fransa basketbolunun ve EuroLeague'in son yıllardaki önemli ekiplerinden Monaco Basket, iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulüp, yaptığı resmi açıklamayla faaliyetlerine bir süre ara vereceğini duyurdu.





Monaco Basket, resmen iflas ettiğini ve tüm basketbol operasyonlarını askıya aldığını duyurdu!



— Sporx Basketbol (@sporx_basket) October 7, 2026

"BUGÜN ÜZÜCÜ BİR GÜN"

EUROLEAGUE'DE 5 SEZON GEÇİRDİ

Monaco Basket'in açıklamasında,ifadeleri kullanıldı.Fransa temsilcisi, EuroLeague'de 5 sezon mücadele etti.Monaco ayrıca 2021 yılında EuroCup'ı kazanarak kulüp tarihindeki ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.Monaco Basket, geçen sezon da EuroLeague'de yer almıştı.