Messi sonrası Arjantin'de 10 numara için 3 aday

Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı'na veda etti. Messi'nin 10 numaralı formasının emekli edilememesinin ardından 3 aday gündeme geldi.

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calendar 07 Ekim 2026 18:07
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Messi sonrası Arjantin'de 10 numara için 3 aday
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Arjantin'in efsane futbolcusu Lionel Messi, milli takıma veda maçında Benin karşısında 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Karşılaşmanın ardından Messi'nin bıraktığı 10 numaralı forma için adaylar gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Arjantin, Messi'nin milli takıma veda maçında Benin'i 3-0 mağlup etti. Messi, karşılaşmada 1 gol ve 2 asistle oynadı.

Karşılaşmanın 10. dakikasında oyun durdurulurken Messi onurlandırıldı. Statta havai fişek gösterisi yapılırken Arjantinli yıldız dakikalarca alkışlandı.

10 NUMARA EMEKLİ EDİLEMEYECEK

FIFA kuralları nedeniyle Arjantin'in Messi'nin 10 numaralı formasını emekliye ayırması mümkün olmayacak.

FIFA'nın turnuvalarda forma numaralarının 1'den 26'ya kadar sıralı olması yönündeki kuralı nedeniyle Arjantin, 10 numarayı kadrodan çıkaramayacak.

Arjantin daha önce Diego Maradona'nın giydiği 10 numaralı formayı emekliye ayırmak için FIFA'ya başvurmuş ancak bu talep kabul edilmemişti.

Athletic'te yer alan habere göre ise Arjantin Futbol Federasyonu, hazırlık maçlarında 10 numaralı formanın giyilmesini yasaklayabilir.

3 ADAY ÖNE ÇIKIYOR

Foot Mercato'nun haberine göre Lionel Messi'nin ardından Arjantin Milli Takımı'nda 10 numaralı forma için Nico Paz, Lautaro Martinez ve Julian Alvarez'in isimleri öne çıkıyor.

Bu üç futbolcudan birinin ilerleyen dönemde Messi'nin 10 numaralı formasını giymesi bekleniyor.

MESSI: "ARTIK EMEKLİ OLMA ZAMANI GELDİ"

Veda maçının ardından açıklamalarda bulunan Lionel Messi, milli takım kariyerinin sona erdiğini duygu yüklü sözlerle açıkladı.

Messi, "Hayatımdaki en üzücü gün olabilir. Çok duygusalım. Çok duygu yüklüyüm ama şu anda aklıma ilk gelen kişi, hayatını kaybeden babam. O yüzden çok duyguluyum. Keşke hiç ayrılmasam ama verecek bir şeyim kalmadı. 20 yıl boyunca savaşmaktan hiç vazgeçmedim. Artık Arjantin formasıyla burada olamayacağım. En acısı da bu." dedi.

Arjantinli yıldız sözlerini şöyle sürdürdü:

"Size yemin ederim ki hayatım boyunca burada olmak isterdim. Arjantin için her şeyimi verdim. Artık emekli olma zamanı geldi. Sizi çok özleyeceğim ancak her zaman yanınızda olacağım. Belki de daha önce hiç bu kadar uzun konuşmadım çünkü bu anın bitmesini hiç istemiyorum ama artık veda etme zamanı geldi. Sizleri çok seviyorum. Sizleri çok özleyeceğim."  

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