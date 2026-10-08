Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, ABD'de düzenlenecek Intercontinental GT Challenge (IGTC) sezonunun final ayağı Indy 8 Saat yarışında piste çıkacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Geçtiğimiz hafta sonu GT World Challenge Asya kapsamında Çin'deki Pekin Sokak Pisti'nde yarışan Red Bull sporcusu, 9-11 Ekim tarihlerinde Indianapolis Motor Speedway'de gerçekleştirilecek organizasyonda mücadele edecek.
ÜÇ PİLOT AYNI ARAÇTA YARIŞACAK
Ayhancan Güven, Indy 8 Saat yarışında GMG Racing takımı adına Pro-Am kategorisinde yer alacak.
Milli sporcu, 32 numaralı aracı İtalyan pilot Riccardo Pera ve ABD'li sürücü Kyle Washington ile paylaşacak.
YARIŞ 10 EKİM'DE
Ayhancan Güven, 9 Ekim Cuma günü TSİ 02.00'de antrenman turlarına çıkacak. Milli sporcu, aynı gün TSİ 22.35'te sıralama turlarında, TSİ 23.59'da ise ilk sıra için düzenlenen "pole shootout" mücadelesinde yer alacak.
Ayhancan Güven, Riccardo Pera ve Kyle Washington'ın birlikte yarışacağı 8 saatlik ana mücadele, 10 Ekim Cumartesi günü TSİ 19.30'da başlayacak.
ÜÇ PİLOT AYNI ARAÇTA YARIŞACAK
Ayhancan Güven, Indy 8 Saat yarışında GMG Racing takımı adına Pro-Am kategorisinde yer alacak.
Milli sporcu, 32 numaralı aracı İtalyan pilot Riccardo Pera ve ABD'li sürücü Kyle Washington ile paylaşacak.
YARIŞ 10 EKİM'DE
Ayhancan Güven, 9 Ekim Cuma günü TSİ 02.00'de antrenman turlarına çıkacak. Milli sporcu, aynı gün TSİ 22.35'te sıralama turlarında, TSİ 23.59'da ise ilk sıra için düzenlenen "pole shootout" mücadelesinde yer alacak.
Ayhancan Güven, Riccardo Pera ve Kyle Washington'ın birlikte yarışacağı 8 saatlik ana mücadele, 10 Ekim Cumartesi günü TSİ 19.30'da başlayacak.