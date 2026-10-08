Trendyol Süper Lig'de 7. hafta başlıyor!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftası 9 Ekim Cuma günü Galatasaray-Kasımpaşa maçıyla başlayacak ve 12 Ekim Pazartesi günü oynanacak Eyüpspor-Göztepe karşılaşmasıyla tamamlanacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 08 Ekim 2026 11:36
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Trendyol Süper Lig'de 7. hafta başlıyor!
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Trendyol Süper Lig'de 7. hafta heyecanı, 9 Ekim Cuma günü oynanacak tek maçla başlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Haftanın açılış maçında Galatasaray, Kasımpaşa'yı RAMS Park'ta konuk edecek. Mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak müsabakaların programı şöyle:

9 Ekim Cuma:

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa (RAMS Park)

10 Ekim Cumartesi:

13.30 Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler (Eryaman)

16.00 Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

16.00 Corendon Alanyaspor-Erzurumspor FK (Alanya Oba)

19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)

11 Ekim Pazar:

13.30 TÜMOSAN Konyaspor-İstanbul Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Gaziantep FK-Arca Çorum FK (Gaziantep)

19.00 Beşiktaş-Kocaelispor (Tüpraş)

12 Ekim Pazartesi:

20.00 Eyüpspor-Göztepe (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

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