Mauro Icardi ile Wanda Nara resmen boşandı

Mauro Icardi, Wanda Nara'dan resmi olarak boşandığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 08 Ekim 2026 20:50
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Mauro Icardi ile Wanda Nara resmen boşandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Wanda Nara ile boşanma sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Milano Mahkemesi'nin evliliğin sona ermesine hükmettiğini belirten Icardi, Kasım 2024'te başlattığı süreçte beklediği kararın çıktığını ifade etti.

250 BİN AVROLUK TALEBE RET

Icardi'nin aktardığına göre mahkeme, Wanda Nara'nın aylık 250 bin avroluk nafaka talebini, kendi geçimini sağlayabilecek yeterli gelire ve mal varlığına sahip olduğu gerekçesiyle reddetti.

Arjantinli futbolcu, Nara'nın evlilik nedeniyle kariyerinden fedakarlık yaptığı iddiasının da kanıtlanmadığını ve bu gerekçeye dayanan telafi edici nafaka talebinin kabul edilmediğini belirtti.

Icardi ayrıca, yargılama giderlerinin üçte ikisinin kendisine geri ödenmesine hükmedildiğini aktardı.

MÜLKLERLE İLGİLİ DAVA SÜRÜYOR

Mal varlığındaki taşınmazların devrinin iptali ve kendisine iadesi için Milano'da ayrı bir davanın devam ettiğini açıklayan Icardi, bu sürecin henüz sonuçlanmadığını ifade etti.

Kararı yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiren yıldız futbolcu, paylaşımını "Bugün bu kararı ve yeni bir dönemin başlangıcını kutluyorum. Kadeh kaldırmak için nedenler var" sözleriyle tamamladı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.