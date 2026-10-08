Anthony Taylor: 'Ben hakemleri tanımıyorum'

Türkiye Futbol Federasyonu'nda yaşanan hakem kaosuna, "Anthony Taylor" formülü bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Milli maçlar nedeniyle verilen arada ortaya çıkan Merkez Hakem Kurulu krizi nedeniyle bir anda boşluk oluştu. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasının ardından istifa etmesiyle liglerde de kriz ortaya çıktı. Süper Lig'de hafta sonu oynanacak 7. haftanın hakem ve gözlemcilerini kim atayacaktı?
GEÇİCİ MHK AÇIKLANDI
Yeni bir MHK Başkanı gelmeyince ve yeni bir kurul oluşturulamadığı için Hikmet Öksüzoğlu başkanlığındaki 5 kişilik eski MHK üyeleri mi bunu başaracaktı?
TFF'nin daha önceki resmi açıklamasında bu üyelerin sadece Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarındaki hakemlerin görevlendirmesini yapacaktı.
ARA FORMÜL
Fakat TFF Yönetimi, ara formülle bunu geçici olarak giderdi. TFF'nin çarşamba günkü açıklamasında, Süper Lig'deki atamaları Anthony Taylor'ın yaptığı, Trendyol 1. Lig hakemlerini ilişkin atama sürecini ise Talent & Mentor (T&M) Programı Koordinatörü Alan Snoddy'nin değerlendirdiği ifade edildi.
RESMEN YER ALAMAMA NEDENİ
Taylor'ın resmi olarak MHK'da yer alamama nedeni de, statüye aykırılık... TFF Statüsü'nün 43. maddesinde, "Kurulun üyeleri, faal hakemliği atama tarihinden bir yıl veya daha öncesinde bırakmış olanlar arasından atanır" ifadesi, İngiliz hakemin atamasına engel teşkil etti. Bilindiği gibi Taylor, daha yeni hakemliği bırakmıştı.
"HAKEMLERİ TANIMIYORUM"
Taylor'un, mevcut MHK üyelerine, "Henüz hakemleri tam olarak tanımıyorum. Bununla ilgili bana bilgi verir misiniz?" diyerek yardım aldığı da öğrenildi.
GEÇİCİ MHK AÇIKLANDI
Yeni bir MHK Başkanı gelmeyince ve yeni bir kurul oluşturulamadığı için Hikmet Öksüzoğlu başkanlığındaki 5 kişilik eski MHK üyeleri mi bunu başaracaktı?
TFF'nin daha önceki resmi açıklamasında bu üyelerin sadece Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarındaki hakemlerin görevlendirmesini yapacaktı.
ARA FORMÜL
Fakat TFF Yönetimi, ara formülle bunu geçici olarak giderdi. TFF'nin çarşamba günkü açıklamasında, Süper Lig'deki atamaları Anthony Taylor'ın yaptığı, Trendyol 1. Lig hakemlerini ilişkin atama sürecini ise Talent & Mentor (T&M) Programı Koordinatörü Alan Snoddy'nin değerlendirdiği ifade edildi.
RESMEN YER ALAMAMA NEDENİ
Taylor'ın resmi olarak MHK'da yer alamama nedeni de, statüye aykırılık... TFF Statüsü'nün 43. maddesinde, "Kurulun üyeleri, faal hakemliği atama tarihinden bir yıl veya daha öncesinde bırakmış olanlar arasından atanır" ifadesi, İngiliz hakemin atamasına engel teşkil etti. Bilindiği gibi Taylor, daha yeni hakemliği bırakmıştı.
"HAKEMLERİ TANIMIYORUM"
Taylor'un, mevcut MHK üyelerine, "Henüz hakemleri tam olarak tanımıyorum. Bununla ilgili bana bilgi verir misiniz?" diyerek yardım aldığı da öğrenildi.