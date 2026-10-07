Fenerbahçe Tarfin Başantrenörü Ahmet Çakı: "Kupayla başlamak moral verdi!"

Fenerbahçe Tarfin Başantrenörü Ahmet Çakı, Süper Kupa'yı kazanarak sezona başlamanın kendileri için önemli bir moral olduğunu söyledi.

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calendar 07 Ekim 2026 23:21 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2026 23:26
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Tarfin Başantrenörü Ahmet Çakı: 'Kupayla başlamak moral verdi!'
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Çimsa ÇBK Mersin'i 79-71 yenerek 2026 FIBA Kadınlar Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe Tarfin'de başantrenör Ahmet Çakı, "Sezona hem hak ederek hem de güzel reaksiyon vererek bize moral verecek kupayla başladık." dedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Çakı, maçın ardından AA muhabirine, takım halinde verdikleri reaksiyonun önemli olduğunu söyledi.

Müsabakanın ilk yarısında çok iyi oynadıklarını belirten Çakı, karşılaşmanın son 5 dakikasında rehavete kapıldıklarını ifade etti.

Ahmet Çakı, Fenerbahçe'nin çok büyük isim ve marka olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Sezona hem hak ederek hem de güzel reaksiyon vererek bize moral verecek kupayla başladık. Fenerbahçe, kadın basketbolunda da zaten en iyi markalardan birisi. Açıkçası ben bu teklifi aldığımda zaten kadın basketbol olarak değil de böyle bir kulübün önemli bir branşını yönetiyor olacağımı düşünerek böyle bir hamle yaptım. Memnunum, hem oyuncularım hem yöneticilerimiz hepsi bize destek veriyor."

Bu yıl kadrolarının biraz değiştiğini dile getiren Çakı, "Çok fazla genç ve yabancı oyuncumuz var. O yüzden biraz zamana ihtiyacımız var. Kupayı aldığımız için, bu morali, enerjiyi alıp takım halinde, güvenle daha çok çalışma şansını yakalamamız için sevindim." ifadelerini kullandı.

Ahmet Çakı, Mersin'de kendilerine destek veren taraftarlara da teşekkür etti.

 

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