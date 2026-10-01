Fenerbahçe Tarfin'den şampiyonluk sözleri!

Fenerbahçe Tarfin, Çimsa ÇBK Mersin'i 79-71 mağlup ederek 2026 FIBA Kadınlar Süper Kupa'nın sahibi oldu.
Sarı-lacivertli takımın kaptanı Alperi Onar ile Olcay Çakır Turgut'un yanı sıra Manolya Kurtulmuş, Emma Meesseman, Yvonne Anderson, Luisa Geiselsoder, Tima Pouye, Nell Angloma, Julie Allemand ve Leila Lacan, açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "SEZONA KUPAYLA BAŞLAMAK ÖNEMLİ"
Takım kaptanı Alperi Onar, Süper Kupa'yı 3. kez müzelerine götürdükleri için mutlu olduklarını belirterek, "Bizim için çok özel ve değerli. Sezona kupayla başlamak da sezonun ilerisi için önemli. O yüzden çok mutluyuz. Bugün bu mutluluğun tadını çıkaracağız." ifadelerini kullandı.
Alperi Onar taraftarlara teşekkür ederek, "Çok mutluyum. Sezona kupayla başlamak bizim için çok özel ve değerli. Çok iyi hissediyoruz. Aslında tam anlamıyla birbirimize adapte olamamışken böyle bir maç oynadık. Burada kazanmak bizim için çok değerli. O yüzden çok mutluyum. Sezonun geri kalanı için gelişerek devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Alperi, taraftarların desteğinin önemine de değinerek, "Bence taraftarımız da biz de buraya alıştık. Burada güzel bir atmosfer oluyor. Normal lig maçlarında bizi bu şekilde destekleyemiyorlar ama kupa maçlarında onları yanımızda görmek çok değerli ve özel. Eminim ki televizyonları başında bizi destekleyen, kalbi bizimle atan taraftarımız var. Yeni kupamız onlara armağan olsun." şeklinde konuştu.
"HEDEFİMİZ BÜTÜN KUPALARI KAZANMAK"
Olcay Çakır Turgut ise Süper Kupa'yı kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.
Bu sezon mücadele ettikleri tüm kupaları kazanmak istediklerini belirten Olcay Çakır, "Bu sene 5 kupa var. Hedefimiz her zamanki gibi bütün kupaları kazanabilmek. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Kendi evimizdeymiş gibi oynadık." şeklinde konuştu.
"ÇOK GÜZEL BİR SAVAŞ VERDİK"
Olcay Çakır Turgut, takımın sezon başında yaşadığı uyum sürecine dikkat çekerek, "Çok mutluyuz. Açıkçası bugün çok hata yaptık. Sahada çok eksiğimiz vardı. Sürekli yeni oyuncuların eklendiği bir süreçten geçtik ve hep yeniden birbirimize uyum sağlamaya çalıştığımız bir süreç oldu. Ama önemli olan burada sahaya koyduğumuz bir bütün olma çabası, hep beraber kazanmak için verdiğimiz savaştı. Çok güzel bir savaş verdik." dedi.
Taraftarlara da teşekkür eden Olcay, "Buraya gelen bütün taraftarlarımıza teşekkür ederim, bizi yalnız bırakmadılar. Bizim için evimizde oynamak gibiydi. Çok mutluyuz. Evimize bir tane daha kupa getiriyoruz." ifadelerini kullandı.
"KUPAYI MÜZEMİZE GÖTÜRÜYORUZ"
Manolya Kurtulmuş, takım olarak elde ettikleri başarıdan dolayı gurur duyduğunu belirterek, "Çok mutluyum. Takımımla gurur duyuyorum. Sezona yeni başladık. Birbirimize alışmadan bile bu kadar iyi oyun sergilemek çok değerli. Kupayı müzemize götürüyoruz. Rakip takımı da performanslarından dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
"DAHA İYİ OLACAĞIZ"
Emma Meesseman, sezonun henüz başında olduklarını belirterek, "İlk hedefimiz Süper Kupa'ydı ve kazandığımız için mutluyuz. Öyle olmadığını biliyorum, en iyi versiyonumuz bu değil. Burada oynamak da zordu, sezonun başı olmasından dolayı da oynayabilmek çok zor. Ama belki de buradaki kariyerim boyunca çalıştığımız oyuncu grubunun en genç olduğu takım. Dolayısıyla daha fazla çalışıp, ilerleyen dönemlerde daha iyi olup hedeflerimize daha iyi ulaşabileceğimiz takım kurmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.
"BU DAHA İLK ADIMIMIZDI"
Yvonne Anderson ise taraftarlara teşekkür ederek, "Öncelikle buraya gelen taraftarlara için çok minnettarız. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Böyle muhteşem bir kulübün parçası olup ilk hedefimizi gerçekleştirdik. Bundan dolayı çok memnunuz. Bu daha ilk adımımızdı." dedi.
"SEZON BAŞINDA KUPA KAZANMAK ÖNEMLİ"
Luisa Geiselsoder, sezon başında Süper Kupa'yı kazanmanın önemine vurgu yaparak, "Sezon başında böyle bir kupa kazandığımız için mutluyuz. Buraya gelip kazandık ve bu bizim için çok önemliydi. Ama en iyi versiyonumuz değildi, daha da gelişebileceğimizi biliyoruz. Daha fazla çalışmamız lazım. Hedeflerimiz var. Ama bugün kupayla buradan çıkmak bizim için gerçekten önemli bir tecrübeydi." ifadelerini kullandı.
Tima Pouye ise Süper Kupa'nın kulübün ilk hedeflerinden biri olduğunu belirterek, "Kazandığımız için çok mutluyuz. Süper Kupa, kulübümüzün ilk hedeflerinden biriydi. Şimdilik bu hedefe bir tik atıyoruz. Önümüzde uzun bir sezon var ve daha fazla hedeflerimiz var." diye konuştu.
Nell Angloma da "İlk hedefimizdi, bunu gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. Daha önümüzde çok hedef var. Sezonun başında bu şekilde başlıyor olmak bizim için önemliydi." değerlendirmesinde bulundu.
"ZOR BİR MAÇ OLACAĞINI BİLİYORDUK"
Julie Allemand, sezon başında takım olarak henüz tam anlamıyla hazır olmadıklarını belirterek, "Önemli bir galibiyetti. Özellikle sezon başı olduğu için daha takım olarak 2-3 tane antrenmanımız oldu. Dolayısıyla hedefimiz savunmada elimizden gelen her şeyi verip, hücumda daha hızlı bir şekilde sonuç aramaktı. Bunu yaptığımız için de mutluyuz. Burada zor bir maç olacağını biliyorduk. Ama kazandığımız için memnunuz." ifadelerini kullandı.
Leila Lacan ise sezonun ilk kupasını kazanmanın önemine değinerek, "Sezon başında kupa kazanmak bizim için çok önemliydi. Önümüzde uzun bir EuroLeague sezonu da var. EuroLeague'e böyle başlamak bizim için önemliydi. Ondan dolayı mutluyuz." dedi.
Sarı-lacivertli takımın kaptanı Alperi Onar ile Olcay Çakır Turgut'un yanı sıra Manolya Kurtulmuş, Emma Meesseman, Yvonne Anderson, Luisa Geiselsoder, Tima Pouye, Nell Angloma, Julie Allemand ve Leila Lacan, açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "SEZONA KUPAYLA BAŞLAMAK ÖNEMLİ"
Takım kaptanı Alperi Onar, Süper Kupa'yı 3. kez müzelerine götürdükleri için mutlu olduklarını belirterek, "Bizim için çok özel ve değerli. Sezona kupayla başlamak da sezonun ilerisi için önemli. O yüzden çok mutluyuz. Bugün bu mutluluğun tadını çıkaracağız." ifadelerini kullandı.
Alperi Onar taraftarlara teşekkür ederek, "Çok mutluyum. Sezona kupayla başlamak bizim için çok özel ve değerli. Çok iyi hissediyoruz. Aslında tam anlamıyla birbirimize adapte olamamışken böyle bir maç oynadık. Burada kazanmak bizim için çok değerli. O yüzden çok mutluyum. Sezonun geri kalanı için gelişerek devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Alperi, taraftarların desteğinin önemine de değinerek, "Bence taraftarımız da biz de buraya alıştık. Burada güzel bir atmosfer oluyor. Normal lig maçlarında bizi bu şekilde destekleyemiyorlar ama kupa maçlarında onları yanımızda görmek çok değerli ve özel. Eminim ki televizyonları başında bizi destekleyen, kalbi bizimle atan taraftarımız var. Yeni kupamız onlara armağan olsun." şeklinde konuştu.
"HEDEFİMİZ BÜTÜN KUPALARI KAZANMAK"
Olcay Çakır Turgut ise Süper Kupa'yı kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.
Bu sezon mücadele ettikleri tüm kupaları kazanmak istediklerini belirten Olcay Çakır, "Bu sene 5 kupa var. Hedefimiz her zamanki gibi bütün kupaları kazanabilmek. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Kendi evimizdeymiş gibi oynadık." şeklinde konuştu.
"ÇOK GÜZEL BİR SAVAŞ VERDİK"
Olcay Çakır Turgut, takımın sezon başında yaşadığı uyum sürecine dikkat çekerek, "Çok mutluyuz. Açıkçası bugün çok hata yaptık. Sahada çok eksiğimiz vardı. Sürekli yeni oyuncuların eklendiği bir süreçten geçtik ve hep yeniden birbirimize uyum sağlamaya çalıştığımız bir süreç oldu. Ama önemli olan burada sahaya koyduğumuz bir bütün olma çabası, hep beraber kazanmak için verdiğimiz savaştı. Çok güzel bir savaş verdik." dedi.
Taraftarlara da teşekkür eden Olcay, "Buraya gelen bütün taraftarlarımıza teşekkür ederim, bizi yalnız bırakmadılar. Bizim için evimizde oynamak gibiydi. Çok mutluyuz. Evimize bir tane daha kupa getiriyoruz." ifadelerini kullandı.
"KUPAYI MÜZEMİZE GÖTÜRÜYORUZ"
Manolya Kurtulmuş, takım olarak elde ettikleri başarıdan dolayı gurur duyduğunu belirterek, "Çok mutluyum. Takımımla gurur duyuyorum. Sezona yeni başladık. Birbirimize alışmadan bile bu kadar iyi oyun sergilemek çok değerli. Kupayı müzemize götürüyoruz. Rakip takımı da performanslarından dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
"DAHA İYİ OLACAĞIZ"
Emma Meesseman, sezonun henüz başında olduklarını belirterek, "İlk hedefimiz Süper Kupa'ydı ve kazandığımız için mutluyuz. Öyle olmadığını biliyorum, en iyi versiyonumuz bu değil. Burada oynamak da zordu, sezonun başı olmasından dolayı da oynayabilmek çok zor. Ama belki de buradaki kariyerim boyunca çalıştığımız oyuncu grubunun en genç olduğu takım. Dolayısıyla daha fazla çalışıp, ilerleyen dönemlerde daha iyi olup hedeflerimize daha iyi ulaşabileceğimiz takım kurmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.
"BU DAHA İLK ADIMIMIZDI"
Yvonne Anderson ise taraftarlara teşekkür ederek, "Öncelikle buraya gelen taraftarlara için çok minnettarız. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Böyle muhteşem bir kulübün parçası olup ilk hedefimizi gerçekleştirdik. Bundan dolayı çok memnunuz. Bu daha ilk adımımızdı." dedi.
"SEZON BAŞINDA KUPA KAZANMAK ÖNEMLİ"
Luisa Geiselsoder, sezon başında Süper Kupa'yı kazanmanın önemine vurgu yaparak, "Sezon başında böyle bir kupa kazandığımız için mutluyuz. Buraya gelip kazandık ve bu bizim için çok önemliydi. Ama en iyi versiyonumuz değildi, daha da gelişebileceğimizi biliyoruz. Daha fazla çalışmamız lazım. Hedeflerimiz var. Ama bugün kupayla buradan çıkmak bizim için gerçekten önemli bir tecrübeydi." ifadelerini kullandı.
Tima Pouye ise Süper Kupa'nın kulübün ilk hedeflerinden biri olduğunu belirterek, "Kazandığımız için çok mutluyuz. Süper Kupa, kulübümüzün ilk hedeflerinden biriydi. Şimdilik bu hedefe bir tik atıyoruz. Önümüzde uzun bir sezon var ve daha fazla hedeflerimiz var." diye konuştu.
Nell Angloma da "İlk hedefimizdi, bunu gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. Daha önümüzde çok hedef var. Sezonun başında bu şekilde başlıyor olmak bizim için önemliydi." değerlendirmesinde bulundu.
"ZOR BİR MAÇ OLACAĞINI BİLİYORDUK"
Julie Allemand, sezon başında takım olarak henüz tam anlamıyla hazır olmadıklarını belirterek, "Önemli bir galibiyetti. Özellikle sezon başı olduğu için daha takım olarak 2-3 tane antrenmanımız oldu. Dolayısıyla hedefimiz savunmada elimizden gelen her şeyi verip, hücumda daha hızlı bir şekilde sonuç aramaktı. Bunu yaptığımız için de mutluyuz. Burada zor bir maç olacağını biliyorduk. Ama kazandığımız için memnunuz." ifadelerini kullandı.
Leila Lacan ise sezonun ilk kupasını kazanmanın önemine değinerek, "Sezon başında kupa kazanmak bizim için çok önemliydi. Önümüzde uzun bir EuroLeague sezonu da var. EuroLeague'e böyle başlamak bizim için önemliydi. Ondan dolayı mutluyuz." dedi.