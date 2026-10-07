Beşiktaş'ta görev dağılımı belli oldu!

Beşiktaş'ta Serdal Adalı başkanlığındaki yeni yönetimde Murat Kılıç ikinci başkan, Leman Özgür Rodoplu ve Mithat Görkem Aksoy asbaşkan olarak görevlendirildi.

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calendar 07 Ekim 2026 20:01
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta görev dağılımı belli oldu!
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Beşiktaş'ta hafta sonunda gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulun ardından mazbatasını alan yeni yönetimde görev dağılımı yapıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Serdal Adalı başkanlığında bugün yapılan toplantının ardından ikinci başkan, asbaşkan, genel sekreter ve muhasip üye görevlendirmeleri gerçekleştirildi.

Alınan karar doğrultusunda Murat Kılıç ikinci başkan, Leman Özgür Rodoplu asbaşkan, Mithat Görkem Aksoy asbaşkan, Uğur Fora genel sekreter ve Orhan Özalp de muhasip üye olarak görevlendirildi.

Siyah-beyazlı kulüpte Serdal Adalı başkanlığında görev yapacak futbol komitesi ise ikinci başkan Murat Kılıç, asbaşkan Mithat Görkem Aksoy, yönetim kurulu üyesi Aykan Aydın ve Futbol AŞ yöneticisi Melih Aydoğdu'dan oluştu.

Kulübün basın sözcülüğü görevini ise Mete Düren yürütecek.

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