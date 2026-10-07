Biotekno Körfez Basket deplasmanda kayıp!

Biotekno Körfez Basket, FIBA Erkekler Avrupa Kupası F Grubu ilk maçında Bigbank/Kalev'e 86-78 mağlup oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 07 Ekim 2026 21:56
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Biotekno Körfez Basket deplasmanda kayıp!
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Biotekno Körfez Basket, FIBA Erkekler Avrupa Kupası F Grubu ilk maçında Estonya'nın Bigbank/Kalev ekibine deplasmanda 86-78 mağlup oldu.
Salon: Kalevi Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Hakemler: Gabrielius Simonavicius (Litvanya), Elias Anttonen (Finlandiya), Skirmantas Letukas (Danimarka)

Mladen Lucic, Sava Cetkovic (Karadağ), Mikheil Vartanov (Gürcistan)

Bigbank/Kalev: Falko 26, Allen 6, Toom 15, McCormack 11, Forrest 13, Saal 3, Saar 2, Jurgens 7, Malmanis 3

Biotekno Körfez Basket: Davis 16, Mert Akay, Cluff 15, Danusevicius 4, Barna 12, Berk Akın 2, Mitchell 6, Altan Çamoğlu, Reese 23, Atahan Demirtaş

1. Periyot: 16-28

Devre: 34-40

3. Periyot: 51-68

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