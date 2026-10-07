Lineker: 'Ronaldo da Messi gibi vedayı hak ediyor'

İngiltere Milli Takımı'nın eski futbolcusu Gary Lineker, Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'ndaki geleceği ve Lionel Messi'nin Arjantin'e vedası hakkında konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 41 yaşındaki Ronaldo, geçen hafta Portekiz kampından ayrılmasının ardından yaptığı açıklamada teknik direktör Jorge Jesus'u kendisine verilen sözlerin tutulmaması nedeniyle eleştirmişti.
Lionel Messi ise Arjantin Milli Takımı formasıyla çıktığı son maçta Benin karşısında 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. 39 yaşındaki yıldız, karşılaşmanın ardından Buenos Aires'te taraftarlara veda etti.
"RONALDO DA AYNISINI HAK EDİYOR"
Stamford Bridge'de düzenlenen Leaders Week etkinliğinde konuşan Gary Lineker, Ronaldo'nun da Messi'ye benzer bir vedayı hak ettiğini söyledi.
Lineker, "Biraz üzücü olduğunu düşünüyorum çünkü o çok büyük bir futbolcu. Beş ya da 10 yıl sonra kimse bunları hatırlamayacak. Sadece ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu hatırlayacağız." ifadelerini kullandı.
Messi'nin vedasına da değinen Lineker, "Messi'nin vedasına bakarsanız çok güzeldi. Cristiano'nun da aynısını hak ettiğini düşünüyorum." dedi.
KANE'E ÖVGÜ
Gary Lineker, İngiltere Milli Takımı'nın kaptanı Harry Kane hakkında da değerlendirmelerde bulundu.
Çekya karşısında 125. milli maçına çıkarak Peter Shilton'ın rekorunu yakalayan ve milli takımda 91 gole ulaşan Kane'in İngiltere tarihinin en önemli oyuncuları arasında yer aldığını belirten Lineker, "Bu tartışmanın içinde olması gerekiyor. Bobby Charlton ve belki Bobby Moore ile birlikte. Rekoruna bakın, inanılmaz." şeklinde konuştu.
Lionel Messi ise Arjantin Milli Takımı formasıyla çıktığı son maçta Benin karşısında 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. 39 yaşındaki yıldız, karşılaşmanın ardından Buenos Aires'te taraftarlara veda etti.
"RONALDO DA AYNISINI HAK EDİYOR"
Stamford Bridge'de düzenlenen Leaders Week etkinliğinde konuşan Gary Lineker, Ronaldo'nun da Messi'ye benzer bir vedayı hak ettiğini söyledi.
Lineker, "Biraz üzücü olduğunu düşünüyorum çünkü o çok büyük bir futbolcu. Beş ya da 10 yıl sonra kimse bunları hatırlamayacak. Sadece ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu hatırlayacağız." ifadelerini kullandı.
Messi'nin vedasına da değinen Lineker, "Messi'nin vedasına bakarsanız çok güzeldi. Cristiano'nun da aynısını hak ettiğini düşünüyorum." dedi.
KANE'E ÖVGÜ
Gary Lineker, İngiltere Milli Takımı'nın kaptanı Harry Kane hakkında da değerlendirmelerde bulundu.
Çekya karşısında 125. milli maçına çıkarak Peter Shilton'ın rekorunu yakalayan ve milli takımda 91 gole ulaşan Kane'in İngiltere tarihinin en önemli oyuncuları arasında yer aldığını belirten Lineker, "Bu tartışmanın içinde olması gerekiyor. Bobby Charlton ve belki Bobby Moore ile birlikte. Rekoruna bakın, inanılmaz." şeklinde konuştu.