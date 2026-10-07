Lineker: "Ronaldo da Messi gibi vedayı hak ediyor"

İngiltere Milli Takımı'nın eski futbolcusu Gary Lineker, Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'na vedasıyla ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Lineker, Ronaldo'nun da Lionel Messi gibi görkemli bir vedayı hak ettiğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 07 Ekim 2026 19:36
Haber: Sporx.com
Lineker: 'Ronaldo da Messi gibi vedayı hak ediyor'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (3)
Google News
İngiltere Milli Takımı'nın eski futbolcusu Gary Lineker, Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'ndaki geleceği ve Lionel Messi'nin Arjantin'e vedası hakkında konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 41 yaşındaki Ronaldo, geçen hafta Portekiz kampından ayrılmasının ardından yaptığı açıklamada teknik direktör Jorge Jesus'u kendisine verilen sözlerin tutulmaması nedeniyle eleştirmişti.

Lionel Messi ise Arjantin Milli Takımı formasıyla çıktığı son maçta Benin karşısında 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. 39 yaşındaki yıldız, karşılaşmanın ardından Buenos Aires'te taraftarlara veda etti.

"RONALDO DA AYNISINI HAK EDİYOR"

Stamford Bridge'de düzenlenen Leaders Week etkinliğinde konuşan Gary Lineker, Ronaldo'nun da Messi'ye benzer bir vedayı hak ettiğini söyledi.

Lineker, "Biraz üzücü olduğunu düşünüyorum çünkü o çok büyük bir futbolcu. Beş ya da 10 yıl sonra kimse bunları hatırlamayacak. Sadece ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu hatırlayacağız." ifadelerini kullandı.

Messi'nin vedasına da değinen Lineker, "Messi'nin vedasına bakarsanız çok güzeldi. Cristiano'nun da aynısını hak ettiğini düşünüyorum." dedi.

KANE'E ÖVGÜ

Gary Lineker, İngiltere Milli Takımı'nın kaptanı Harry Kane hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Çekya karşısında 125. milli maçına çıkarak Peter Shilton'ın rekorunu yakalayan ve milli takımda 91 gole ulaşan Kane'in İngiltere tarihinin en önemli oyuncuları arasında yer aldığını belirten Lineker, "Bu tartışmanın içinde olması gerekiyor. Bobby Charlton ve belki Bobby Moore ile birlikte. Rekoruna bakın, inanılmaz." şeklinde konuştu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.