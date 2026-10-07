Gaziantep FK'da Fuat Bavuk şoku!

Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Fuat Bavuk'un sol ayak bileğinden başarılı bir operasyon geçirdiğini açıkladı.

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calendar 07 Ekim 2026 19:47
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gaziantep FK'da Fuat Bavuk şoku!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Fuat Bavuk'un sol ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle ameliyat edildiğini duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcunun Çaykur Rizespor karşılaşmasında yaşadığı pozisyonun ardından sakatlandığı, sağlık ekibince yapılan detaylı tetkik ve muayenelerde futbolcunun sol ayak bileğinde yırtık tespit edildiği bildirildi.

Oyuncunun başarılı şekilde ameliyat edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan değerlendirmelerin ardından, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Tekin Kerem Ülkü tarafından gerçekleştirilen Superior Peroneal Retinakulum Rekonstrüksiyonu operasyonuyla oyuncumuz başarılı bir şekilde ameliyat edilmiştir. Fuat Bavuk'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

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