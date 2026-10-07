A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2027 Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off 1. turunda 9 Ekim'de oynayacağı Slovenya mücadelesi ücretsiz izlenebilecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Pendik Stadı'nda oynanacak müsabakayı izlemek isteyen taraftarlar, Passo mobil uygulaması ve internet sitesi üzerinden ücretsiz biletlerini alabilecek.
Kadın Millilerin maçı ücretsiz izlenecek!
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Slovenya maçı ücretsiz izlenebilecek.
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