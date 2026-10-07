Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları!

Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunda bugün oynanan 24 karşılaşmada sonuçlar belli oldu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 07 Ekim 2026 22:53
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunda bugün 24 karşılaşma yapıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Günün kapanış mücadelesinde Eskişehirspor, konuk ettiği 1922 Akşehirspor'u 4-1 yendi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

Tokat Belediyespor-Etimesgutspor: 1-5

Pazarspor-Efor Çay Erbaaspor: 3-1

Zonguldakspor-Düzce Cam Düzcespor: 0-1

Kars 36-Fatsa Belediyespor: 1-0

Somaspor-Alanya 1221: 4-2

Hatayspor-Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor: 1-2

Niğde Belediyespor-Ağrı 1970: 0-2

Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Ejderoğlu Kırşehir: 1-0

Adanaspor-Adana Adaletgücüspor: 0-2

Ayos Osmaniyespor-Yeni Mersin İdmanyurdu: 0-3

Hakkari Zapspor-Adana Demirspor: 6-1

Karacabey Belediyespor-Galataspor: 2-2 (5-3 Penaltılarla)

Gölcükspor-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 2-0

Gemlik Sümerbeyspor-Uşakspor: 2-0

Söke 1970-Eyvalıkgücü Belediyespor: 1-2

Bigaspor-Balıkesirspor: 0-3

Eskişehir Anadoluspor-Kepezspor: 4-2

Silivrispor-Kartal Bulvar Kartalimenspor: 3-2

Küçükçekmece Sinopspor-Büyükçekmecegücü: 5-1

Bursa Yıldırımspor-Amasyaspor FK: 2-0

Karabük İdmanyurdu-Beykoz Anadoluspor: 1-0

Gaziemirspor-Fethiyespor: 0-2

Malatya Yeşilyurtspor-Siirt Futbol SK: 3-1

Eskişehirspor-1922 Akşehirspor: 4-1

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.