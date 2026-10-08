Galatasaray'da Kasımpaşa maçı öncesi 1 eksik, 5 şüpheli!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Sarı-kırmızılılarda Lesley Ugochukwu cezası nedeniyle karşılaşmada görev alamazken, Victor Osimhen, Günay Güvenç, Roland Sallai, Mario Lemina ve Wilfried Singo'nun durumu belirsizliğini koruyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE UGOCHUKWU CEZALI
Ligin 6. haftasında oynanan Trabzonspor maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle direkt kırmızı kart gören Lesley Ugochukwu, PFDK tarafından 2 maçtan men edilmişti.
Fransız oyuncu, cezası nedeniyle Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyemeyecek.
5 OYUNCUNUN DURUMU BELİRSİZ
Galatasaray'da bu haftaki antrenmanların bir kısmına katılan Victor Osimhen, Günay Güvenç, Roland Sallai ve Mario Lemina'nın yanı sıra bireysel çalışmalara başlayan Wilfried Singo'nun Kasımpaşa maçında oynayıp oynayamayacağı maç günü belli olacak.
Ligin 6. haftasında oynanan Trabzonspor maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle direkt kırmızı kart gören Lesley Ugochukwu, PFDK tarafından 2 maçtan men edilmişti.
Fransız oyuncu, cezası nedeniyle Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyemeyecek.
5 OYUNCUNUN DURUMU BELİRSİZ
Galatasaray'da bu haftaki antrenmanların bir kısmına katılan Victor Osimhen, Günay Güvenç, Roland Sallai ve Mario Lemina'nın yanı sıra bireysel çalışmalara başlayan Wilfried Singo'nun Kasımpaşa maçında oynayıp oynayamayacağı maç günü belli olacak.