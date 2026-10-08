Beşiktaş'ta Orkun Kökçü belirsizliği!

Beşiktaş, milli aranın ardından sahasında Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Orkun Kökçü ile ilgili belirsizlik de devam ediyor. Milli futbolcunun Kocaelispor karşısında oynayamaması durumunda forma Fabio Miretti'nin olacak.
Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde A Milli Takım ve takımlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Murat Özbostan, Orkun Kökçü için, "Beşiktaş'ta en büyük sorun Orkun Kökçü. Milli oyuncu büyük bir fedakarlık göstererek Milli Takım'a gitmişti. Hiç idmana çıkmadan ilk İtalya müsabakasında 45 dakika sahada görev aldı. Kötü bir performans ortaya koydu ve eleştirildi. Ama çok önemli bir detay öğrendim. Beşiktaş'ta son iki karşılaşmada ağrı kesici iğneyle sahaya çıkmasına rağmen Milli Takım'da kendi talebine rağmen iğnesiz oynamış. Bu da oyuncunun ağrılarını artırdı. Kocaeli maçında olup olmayacağı belli değil." ifadelerini kullandı.
ORKUN KÖKÇÜ'NÜN PERFORMANSI
Beşiktaş'ta bu sezon 12 maçta süre bulan 25 yaşındaki milli futbolcu, 4 gol attı ve 4 asist yaptı.
Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde A Milli Takım ve takımlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Murat Özbostan, Orkun Kökçü için, "Beşiktaş'ta en büyük sorun Orkun Kökçü. Milli oyuncu büyük bir fedakarlık göstererek Milli Takım'a gitmişti. Hiç idmana çıkmadan ilk İtalya müsabakasında 45 dakika sahada görev aldı. Kötü bir performans ortaya koydu ve eleştirildi. Ama çok önemli bir detay öğrendim. Beşiktaş'ta son iki karşılaşmada ağrı kesici iğneyle sahaya çıkmasına rağmen Milli Takım'da kendi talebine rağmen iğnesiz oynamış. Bu da oyuncunun ağrılarını artırdı. Kocaeli maçında olup olmayacağı belli değil." ifadelerini kullandı.
ORKUN KÖKÇÜ'NÜN PERFORMANSI
Beşiktaş'ta bu sezon 12 maçta süre bulan 25 yaşındaki milli futbolcu, 4 gol attı ve 4 asist yaptı.