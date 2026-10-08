A Milli Takım, FIFA sıralamasında da düşüşte!

A Milli Futbol Takımı, FIFA sıralamasında düşüş yaşadı ve 31. sırada yer aldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 08 Ekim 2026 10:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: TFF
A Milli Takım, FIFA sıralamasında da düşüşte!
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UEFA Uluslar Ligi'nde 4 maçta 0 çeken A Milli Futbol Takımı, FIFA sıralamasında da düşüş yaşadı. Milli Takım, FIFA sıralamasında 4 sıra birden düşerek 31. sırada yer aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla A Milli Futbol Takımımız, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan Ekim ayı dünya sıralamasında 1.563 puanla 31. sırada yer aldı.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki rakiplerimizden Fransa 1.958 puanla üçüncü, Belçika 1.779 puanla sekizinci ve İtalya 1.713 puanla 15. sıradaki yerlerini korudu.

FIFA'nın internet sitesinde yayımlanan Ekim ayı sıralamasında, 2024 Avrupa şampiyonluğunun ardından 2026 Dünya Kupası'nı da kazanma başarısı gösteren 2.011 puanlı İspanya'nın birinci, 2026 Dünya Kupası finalisti 1.972 puanlı Arjantin'in ikinci, 1.958 puanlı Fransa'nın üçüncü ve 1.925 puana sahip İngiltere'nin dördüncü sıradaki yerleri değişmedi. Portekiz ise iki basamak yükselerek 1.807 puanla beşinci sırada yer aldı.

Bir sonraki resmi FIFA dünya sıralaması, 18 Kasım 2026 Çarşamba günü açıklanacak.

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