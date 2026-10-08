Thomas Reis için Samsun'da farklı buluşma!

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Süper Lig'de bu hafta eski takımı Samsunspor'a rakip olacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 08 Ekim 2026 11:42
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Thomas Reis için Samsun'da farklı buluşma!
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü Samsun'da Samsunspor ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşma, Alman teknik adam Thomas Reis için farklı bir buluşma olacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Süper Lig'de Samsunspor'u çalıştırdığı dönemde en son Samsun'da 7 Şubat 2026'da Trabzonspor'a karşı takımın başında yer alan Thomas Reis, 245 gün sonra bu kez aynı sahada bordo-mavili takımın başarısı için sınav verecek.

2025-2026 sezonunun 21. haftasında Samsun'da oynanan maçta Thomas Reis yönetimindeki Samsunspor, sahasında Trabzonspor'a 3-0 mağlup oldu. 22'nci haftada da kırmızı-beyazlılar, Antalyaspor deplasmanında 3-1 mağlup olunca Reis ile yollar ayrıldı.

Trabzonspor'da ligin 6. haftasında oynanan Galatasaray maçı öncesi göreve gelen Thomas Reis, ilk deplasman sınavını eski takımına karşı verecek.

Reis'in Samsunspor'da görev aldığı dönemdeki son iç saha maçı Trabzonspor karşılaşması olarak kayıtlara geçerken bu kez Reis, ilk deplasman maçında alışık olduğu bir yerde yeni takımının başında olacak.

Deplasman hasretine Samsun'da son vermek istiyor

Trabzonspor, ligde bu sezon deplasmanda kazanamadı.

Ligde bu sezon oynadığı 3 dış saha maçında 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibinde teknik direktör Thomas Reis, ilk dış saha maçında eski takımına karşı deplasmanda galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak.

İki maç üst üste kazanamadı

Trabzonspor, Samsunspor'u mağlup etmesi halinde bu sezon ilk kez 2 maç art arda kazanmış olacak.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen araya Thomas Reis yönetimindeki ilk karşılaşmasında Galatasaray'ı 4-0 mağlup ederek giren Trabzonspor, Samsunspor'u da yenmesi halinde bu sezon ilk kez iki maç üst üste kazanma başarısı gösterecek.  

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