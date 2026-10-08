Süper Lig'de yeni sezona istediği gibi başlayamayan Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalarına başladı. Orta sahasını güçlendirmeyi hedefleyen sarı-lacivertlilerin gündeminde yer alan Yasin Ayari ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE FERDİ KADIOĞLU'NDAN AYARI'YE TAVSİYE
2018-2024 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu'nun, Brighton'dan takım arkadaşı Yasin Ayari'ye sarı-lacivertli kulübe transfer olması yönünde tavsiyede bulunduğu öne sürüldü.
Ferdi'nin İsveçli futbolcuya, "Eğer buradan ayrılmaya karar verirsen, sonraki adresin Fenerbahçe olmalı. Orayı seçersen asla pişmanlık yaşamazsın. Seni her anlamda mutlu edecek bir kulüp" dediği iddia edildi.
AYARI AYRILIĞA SICAK BAKIYOR
Yasin Ayari'nin Brighton ile sözleşme uzatma görüşmelerini sürdürdüğü ancak kariyerinde yeni bir sayfa açmaya daha sıcak baktığı belirtildi.
2018-2024 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu'nun, Brighton'dan takım arkadaşı Yasin Ayari'ye sarı-lacivertli kulübe transfer olması yönünde tavsiyede bulunduğu öne sürüldü.
Ferdi'nin İsveçli futbolcuya, "Eğer buradan ayrılmaya karar verirsen, sonraki adresin Fenerbahçe olmalı. Orayı seçersen asla pişmanlık yaşamazsın. Seni her anlamda mutlu edecek bir kulüp" dediği iddia edildi.
AYARI AYRILIĞA SICAK BAKIYOR
Yasin Ayari'nin Brighton ile sözleşme uzatma görüşmelerini sürdürdüğü ancak kariyerinde yeni bir sayfa açmaya daha sıcak baktığı belirtildi.