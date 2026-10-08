Kasımpaşa'dan Galatasaray maçı öncesi iddialı paylaşım

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Kasımpaşa, karşılaşma öncesi sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 08 Ekim 2026 00:25 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2026 00:31
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Kasımpaşa'dan Galatasaray maçı öncesi iddialı paylaşım
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Milli aranın ardından Süper Lig'de heyecan yeniden başlıyor. 7. hafta mücadelesinde Galatasaray, 9 Ekim Cuma günü Kasımpaşa'yı konuk edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşma öncesinde Kasımpaşa'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

İstanbul ekibi, hazırlıklarından görüntülerin yer aldığı videoyu "Cuma yaklaşıyor. Biz hazırız."mesajıyla yayınladı.

NAMAĞLUP TEK TAKIM KASIMPAŞA

Galatasaray, ligde geride kalan 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Kasımpaşa ise 2 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. İstanbul ekibi, ligde henüz mağlubiyet yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.

İki takım, 9 Ekim Cuma günü karşı karşıya gelecek.

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