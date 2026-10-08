Kasımpaşa'dan Galatasaray maçı öncesi iddialı paylaşım

Milli aranın ardından Süper Lig'de heyecan yeniden başlıyor. 7. hafta mücadelesinde Galatasaray, 9 Ekim Cuma günü Kasımpaşa'yı konuk edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşma öncesinde Kasımpaşa'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
İstanbul ekibi, hazırlıklarından görüntülerin yer aldığı videoyu "Cuma yaklaşıyor. Biz hazırız."mesajıyla yayınladı.
Galatasaray, ligde geride kalan 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
Kasımpaşa ise 2 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. İstanbul ekibi, ligde henüz mağlubiyet yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.
İki takım, 9 Ekim Cuma günü karşı karşıya gelecek.
İstanbul ekibi, hazırlıklarından görüntülerin yer aldığı videoyu "Cuma yaklaşıyor. Biz hazırız."mesajıyla yayınladı.
NAMAĞLUP TEK TAKIM KASIMPAŞA
📲Kasımpaşa'dan Galatasaray maçı öncesi paylaşım: "Cuma yaklaşıyor. Biz hazırız." https://t.co/84iOVNxCEk
— Sporx (@sporx) October 7, 2026
Galatasaray, ligde geride kalan 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
Kasımpaşa ise 2 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. İstanbul ekibi, ligde henüz mağlubiyet yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.
İki takım, 9 Ekim Cuma günü karşı karşıya gelecek.