Jasikevicius: "Sezonun en zorlu maçlarından biri"

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, EuroLeague'de Panathinaikos Aktor ile oynayacakları karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 07 Ekim 2026 23:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Jasikevicius: 'Sezonun en zorlu maçlarından biri'
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Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 4. haftasında Panathinaikos Aktor'a konuk olacak. Mücadele öncesinde Sarunas Jasikevicius, karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Atina'da oynanacak mücadelenin oldukça zorlu geçeceğini belirten Jasikevicius, Panathinaikos'un kadro kalitesine dikkat çekti;

"Sezonun en zorlu maçlarından biri bizi bekliyor. Atina'da, OAKA'da oynamak her zaman çok zor. EuroLeague'in en iyi kadrolarından birine karşı mücadele edeceğiz."

Rakip takımın maçın kaderini değiştirebilecek oyunculara sahip olduğunu söyleyen deneyimli çalıştırıcı, Panathinaikos'un teknik ekibine de vurgu yaptı;

"Maçın kaderini tek başına değiştirebilecek oyunculara ve en iyi koçlardan birine sahipler. Bu zorlu mücadeleyi ve sezonun bu aşamasında hangi noktada olduğumuzu görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."

 

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