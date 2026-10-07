Barış Göktürk ve Mahmut Uslu'dan Süper Kupa mesajı!

Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, FIBA Süper Kupa finalinde Çimsa ÇBK Mersin'i 79-71 mağlup ederek kupayı üçüncü kez müzesine götürdü. Mersin'de oynanan finalin ardından sarı-lacivertli yöneticiler, şampiyonlukla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "GURUR DUYUYORUZ"
Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, elde edilen başarıdan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek emeği geçen herkesi tebrik etti.
Göktürk, "Takımımızla gurur duyuyoruz. Çok mutluyuz. Üç EuroLeague kupamız vardı, üçüncü Süper Kupa da Fenerbahçe'ye çok yakışacak. Emeği geçen herkesi; önceki yönetim kurulu üyeleri ve başkanlarımız dahil, Sn. Başkanımız Aziz Yıldırım başta olmak üzere Sn. Ömer Onan, Sn. Volkan Akan ve tabii ki koçumuz, genel menajerimiz, menajerimiz ve bütün oyuncularımızı tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.
"FENERBAHÇE GELİR"
Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu ise kadın basketbolunda sarı-lacivertli kulübün önemine vurgu yaptı.
Uslu, "Kadın basketbolu deyince zaten Fenerbahçe gelir. İnşallah önümüzdeki yıl da EuroLeague'i alırız. Elimizden gelen her şeyi Fenerbahçeliler için yapacağız." şeklinde konuştu.
Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, elde edilen başarıdan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek emeği geçen herkesi tebrik etti.
Göktürk, "Takımımızla gurur duyuyoruz. Çok mutluyuz. Üç EuroLeague kupamız vardı, üçüncü Süper Kupa da Fenerbahçe'ye çok yakışacak. Emeği geçen herkesi; önceki yönetim kurulu üyeleri ve başkanlarımız dahil, Sn. Başkanımız Aziz Yıldırım başta olmak üzere Sn. Ömer Onan, Sn. Volkan Akan ve tabii ki koçumuz, genel menajerimiz, menajerimiz ve bütün oyuncularımızı tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.
"FENERBAHÇE GELİR"
Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu ise kadın basketbolunda sarı-lacivertli kulübün önemine vurgu yaptı.
Uslu, "Kadın basketbolu deyince zaten Fenerbahçe gelir. İnşallah önümüzdeki yıl da EuroLeague'i alırız. Elimizden gelen her şeyi Fenerbahçeliler için yapacağız." şeklinde konuştu.