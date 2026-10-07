Bahçeşehir Koleji'nden EuroCup'ta gövde gösterisi!

BKT EuroCup'ın 2. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Botevgrad'ı 101-60 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 07 Ekim 2026 20:47
Fotoğraf: X.com
Bahçeşehir Koleji'nden EuroCup'ta gövde gösterisi!
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BKT EuroCup'ta mücadele eden temsilcimiz Bahçeşehir Koleji, 2. hafta karşılaşmasında deplasmanda Botevgrad ile karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Arena Botevgrad'da oynanan mücadelede rakibine büyük üstünlük kuran temsilcimiz, sahadan 101-60 galip ayrılarak Avrupa'da yoluna kayıpsız devam etti.

İLK YARIDA FARK AÇILDI

Karşılaşmaya etkili başlayan Bahçeşehir Koleji, ilk çeyreği 24-16 önde tamamladı. İkinci periyotta savunmadaki üstünlüğünü artıran temsilcimiz, bu bölümü 29-5 gibi farklı bir skorla kazanarak soyunma odasına 53-21 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte de kontrolü elinde tutan Bahçeşehir Koleji, 29-20'lik periyot sonucuyla son bölüme 82-41 önde girdi.

2'DE 2 YAPTI

Bahçeşehir Koleji, EuroCup'taki ilk maçında sahasında Roma SPQR'ı 91-78 mağlup etmişti.

Botevgrad karşısında da farklı galibiyet alan temsilcimiz, organizasyonda 2'de 2 yaparak yoluna kayıpsız devam etti.

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