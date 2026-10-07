Icardi'den Messi'ye duygusal veda!

Galatasaray'ın eski yıldızı Mauro Icardi, Arjantin Milli Takımı'na veda eden Lionel Messi için duygusal bir paylaşım yaptı.

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calendar 07 Ekim 2026 22:14
Fotoğraf: X.com
Icardi'den Messi'ye duygusal veda!
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Galatasaray'ın eski futbolcusu Mauro Icardi, Arjantin Milli Takımı'na veda eden Lionel Messi'yi unutmadı.

Icardi, sosyal medya hesabından Messi ile birlikte çekilmiş eski bir fotoğrafını paylaşarak Arjantinli yıldız için "Basitçe… Teşekkürler Lionel" ifadelerini kullandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla MESSI'YE DUYGUSAL VEDA

Arjantin Milli Takımı'ndaki kariyerini noktalayan Messi'ye eski milli takım arkadaşı Icardi'den de mesaj geldi.

Icardi, Messi ile birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaşırken, yıldız futbolcuya teşekkür etti. Arjantinli golcünün paylaşımı kısa sürede dikkat çekti. 



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