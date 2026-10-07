Manchester City için kabus senaryosu: Kulüpler çok sert ceza istiyor

Manchester City'nin Premier Lig'deki mali kurallara yönelik davasında gündem, olası yaptırımların boyutuna çevrildi.
Eylül ayının son günlerinde İngiliz ekibinin kendisine yöneltilen suçlamaların büyük bölümünden sorumlu bulunduğu iddiası kamuoyuna yansırken, kulüplerin uygulanmasını istediği cezalar da netleşmeye başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Premier Lig yönetimi, Şubat 2023'te Manchester City'yi 2009-2018 yılları arasındaki süreçte 115 mali kuralı ihlal etmekle suçlamıştı. Times ise daha sonraki haberinde dosyada yer alan ihlal sayısının 130 olduğunu öne sürmüştü.
KULÜPLERDEN SERT YAPTIRIM TALEBİ
BBC'nin aktardığı bilgilere göre Manchester City'nin karara yaptığı itirazın ardından Premier Lig kulüplerinin yöneticileri arasında dikkat çekici bir görüş birliği oluştu. Yöneticiler, City'nin itirazının başarısız olması halinde verilecek cezanın yalnızca geçmişteki ihlallerin karşılığı olmaması gerektiğini düşünüyor.
Bu görüşe göre Manchester City'nin gelecekte elde edebileceği avantajların da sınırlandırılması gerekiyor.
En az dört Premier Lig kulübünün temsilcisi, yaşananların boyutu nedeniyle yalnızca puan silmenin yeterli bir karşılık olmayacağını savunuyor. Bu isimler, yaptırımlar arasında küme düşürmenin de değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.
CITY'NİN KUPALARI İÇİN FARKLI FORMÜLLER
Manchester City'nin kazandığı sekiz Premier Lig şampiyonluğu da tartışmanın merkezinde yer alıyor.
Bir Premier Lig kulübünün üst düzey yöneticisi, City'nin söz konusu dönemde elde ettiği şampiyonlukların iptal edilmesi gerektiği görüşünde. Ancak bu kupaların başka takımlara verilmesi yerine, ilgili sezonların resmi olarak şampiyonsuz bırakılmasının daha doğru olacağı düşünülüyor.
Bir başka kaynak ise Manchester City'nin suçlu bulunduğu dönemde kazandığı sekiz büyük kupayı korumasının Premier Lig'in itibarını ciddi şekilde zedeleyebileceği uyarısında bulundu.
CEZA BİR SEZONLA SINIRLI KALMAYABİLİR
Kulüplerin üzerinde durduğu bir diğer konu ise olası küme düşme cezasının süresi. Bazı yetkililer, Manchester City'nin yalnızca bir sezon alt lige gönderilmesinin kulüp açısından uzun vadede ciddi bir sonuç yaratmayabileceğini düşünüyor.
Bu nedenle puan silme cezasının birden fazla sezona dağıtılması ve birkaç transfer dönemini kapsayacak şekilde transfer yasağı uygulanması yönünde talepler gündeme geliyor.
Eylül ayının son günlerinde İngiliz ekibinin kendisine yöneltilen suçlamaların büyük bölümünden sorumlu bulunduğu iddiası kamuoyuna yansırken, kulüplerin uygulanmasını istediği cezalar da netleşmeye başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Premier Lig yönetimi, Şubat 2023'te Manchester City'yi 2009-2018 yılları arasındaki süreçte 115 mali kuralı ihlal etmekle suçlamıştı. Times ise daha sonraki haberinde dosyada yer alan ihlal sayısının 130 olduğunu öne sürmüştü.
KULÜPLERDEN SERT YAPTIRIM TALEBİ
BBC'nin aktardığı bilgilere göre Manchester City'nin karara yaptığı itirazın ardından Premier Lig kulüplerinin yöneticileri arasında dikkat çekici bir görüş birliği oluştu. Yöneticiler, City'nin itirazının başarısız olması halinde verilecek cezanın yalnızca geçmişteki ihlallerin karşılığı olmaması gerektiğini düşünüyor.
Bu görüşe göre Manchester City'nin gelecekte elde edebileceği avantajların da sınırlandırılması gerekiyor.
En az dört Premier Lig kulübünün temsilcisi, yaşananların boyutu nedeniyle yalnızca puan silmenin yeterli bir karşılık olmayacağını savunuyor. Bu isimler, yaptırımlar arasında küme düşürmenin de değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.
CITY'NİN KUPALARI İÇİN FARKLI FORMÜLLER
Manchester City'nin kazandığı sekiz Premier Lig şampiyonluğu da tartışmanın merkezinde yer alıyor.
Bir Premier Lig kulübünün üst düzey yöneticisi, City'nin söz konusu dönemde elde ettiği şampiyonlukların iptal edilmesi gerektiği görüşünde. Ancak bu kupaların başka takımlara verilmesi yerine, ilgili sezonların resmi olarak şampiyonsuz bırakılmasının daha doğru olacağı düşünülüyor.
Bir başka kaynak ise Manchester City'nin suçlu bulunduğu dönemde kazandığı sekiz büyük kupayı korumasının Premier Lig'in itibarını ciddi şekilde zedeleyebileceği uyarısında bulundu.
CEZA BİR SEZONLA SINIRLI KALMAYABİLİR
Kulüplerin üzerinde durduğu bir diğer konu ise olası küme düşme cezasının süresi. Bazı yetkililer, Manchester City'nin yalnızca bir sezon alt lige gönderilmesinin kulüp açısından uzun vadede ciddi bir sonuç yaratmayabileceğini düşünüyor.
Bu nedenle puan silme cezasının birden fazla sezona dağıtılması ve birkaç transfer dönemini kapsayacak şekilde transfer yasağı uygulanması yönünde talepler gündeme geliyor.