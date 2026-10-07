Trabzonspor Avrupa'da uzatmada güldü!

Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında normal süresi 76-76 sona eren karşılaşmada Nanterre 92'yi uzatma sonucunda 93-83 mağlup eden Trabzonspor, Avrupa'ya galibiyetle başladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 07 Ekim 2026 21:09
Fotoğraf: Trabzonspor.org
Trabzonspor Avrupa'da uzatmada güldü!
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Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Trabzonspor, organizasyondaki ilk maçında Fransa temsilcisi Nanterre 92'yi konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada büyük bir mücadele ortaya koyan bordo-mavililer, normal süresi 76-76 sona eren maçın uzatma bölümünde rakibini 93-83 mağlup ederek Avrupa macerasına galibiyetle başladı.

İLK YARI NANTERRE'NİN ÜSTÜNLÜĞÜYLE BİTTİ

Karşılaşmanın ilk çeyreğini Nanterre 92, 19-18 önde tamamladı. İkinci periyotta üstünlüğü ele alan Trabzonspor, bu bölümü 27-22 kazanarak devreye 45-41 önde girdi.

Üçüncü çeyrekte de etkili oyununu sürdüren bordo-mavililer, 19-13'lük periyot sonucuyla son bölüme 64-54 üstünlükle girdi.

SON ÇEYREKTE UZATMAYA GİTTİ

Nanterre 92, son çeyrekte geri dönüş yaptı. Fransız temsilcisi bu bölümü 22-12 kazanarak karşılaşmanın normal süresini 76-76 eşitlikle tamamladı.

UZATMADA TRABZONSPOR KAZANDI

Uzatma bölümünde rakibine 17-7 üstünlük kuran Trabzonspor, karşılaşmadan 93-83 galip ayrıldı.

Bordo-mavililer, Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında sahadan galibiyetle ayrılarak Avrupa macerasına iyi bir başlangıç yaptı.

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