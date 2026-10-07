Braxton Key'den Panathinaikos maçı öncesi takım arkadaşlarına mesaj

Fenerbahçe Beko'nun oyuncusu Braxton Key, EuroLeague'de Panathinaikos Aktor ile oynayacakları karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 07 Ekim 2026 23:44
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Braxton Key'den Panathinaikos maçı öncesi takım arkadaşlarına mesaj
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Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 4. haftasında Panathinaikos Aktor ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele öncesinde Braxton Key, rakiplerinin güçlü yönlerine dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını belirten Key, Panathinaikos'un kaliteli bir kadroya sahip olduğunu söyledi;

"İyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Çok iyi bir takım ve kadrolarında çok kaliteli oyuncular var. Onlar da bizim gibi henüz yenilgi almadı."

Atina'daki atmosferin yoğun olacağını ifade eden ABD'li basketbolcu, takım olarak birlik içinde kalmaları gerektiğini vurguladı;

"Salonda çok yoğun bir atmosfer olacak, bunun bilincindeyiz. Bu yüzden takım olarak birlik içinde kalmalı, savunmaya odaklanmalı ve hücumda planımızı doğru uygulamalıyız."

Panathinaikos'un ribaund ve top çalma konusunda etkili olduğunu söyleyen Key, top kayıplarından kaçınmaları gerektiğini belirtti;

"Ribaundlarda ve top çalmada çok iyiler. Bu nedenle topu iyi korumalı ve ribaundları almalıyız."

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