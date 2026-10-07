Fenerbahçe Tarfin, 2026 FIBA Kadınlar Süper Kupa'yı kaldırdı

Çimsa ÇBK Mersin'i 79-71 mağlup eden Fenerbahçe Tarfin, 2026 FIBA Kadınlar Süper Kupa'yı kaldırdı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 07 Ekim 2026 23:06
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Tarfin, 2026 FIBA Kadınlar Süper Kupa'yı kaldırdı
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Çimsa ÇBK Mersin'i 79-71 yenerek 2026 FIBA Kadınlar Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe Tarfin, düzenlenen törende kupayı kaldırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından rakibini yenerek son 4 sezonda 3. kez kupanın sahibi olan sarı-lacivertli ekipte teknik heyet, oyuncular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

Karşılaşmanın ardından kupa ve madalya töreni düzenlendi. Fenerbahçeli basketbolculara madalyaları Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Mersin Valisi Atilla Toros, FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa ve diğer ilgililer tarafından verildi.

Kupayı da FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa tarafından alan sarı-lacivertli ekip, şampiyonluk sevincini salonda kendilerini destekleyen taraftarlarıyla paylaştı.

Maçın en değerli oyuncusu seçilen sarı-lacivertli basketbolcu Emma Meesseman da törende madalyasını aldı. Meesseman'a ödülünü FIBA Avrupa İcra Direktörü Kamil Novak verdi.

Törende Çimsa ÇBK Mersin'e de ikincilik madalyası takdim edildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak iki takımın oyuncularını tebrik etti.

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