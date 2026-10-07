Esenler Erokspor, FIBA Avrupa Kupası'na galibiyetle başladı!

FIBA Avrupa Kupası'nda mücadele eden Esenler Erokspor, ilk hafta karşılaşmasında Azerbaycan temsilcisi Gence'yi konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede rakibine üstünlük kuran temsilcimiz, sahadan 92-63 galip ayrılarak Avrupa macerasına galibiyetle başladı.
İLK YARIDA FARK AÇILDI
Karşılaşmaya etkili başlayan Esenler Erokspor, ilk çeyreği 23-19 önde tamamladı. İkinci periyotta da üstünlüğünü sürdüren temsilcimiz, bu bölümü 22-11 kazanarak devreye 45-30 önde girdi.
Üçüncü çeyrekte farkı daha da açan Erokspor, 27-21'lik periyot sonucuyla son bölüme 72-51 üstünlükle girdi.
FARK 29 SAYIYA ULAŞTI
Son çeyrekte de oyun kontrolünü elinde tutan Esenler Erokspor, bu bölümü 20-12 kazanarak karşılaşmadan 92-63 galip ayrıldı.
Temsilcimizde Kevin Jan Yebo 20 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olurken, Gence'de Kobe McGee 16 sayıyla mücadeleyi tamamladı.
Erokspor, bu sonuçla FIBA Avrupa Kupası'na galibiyetle başladı.
Salon: Akatlar Spor Kompleksi
Hakemler: Mladen Lucic, Sava Cetkovic (Karadağ), Mikheil Vartanov (Gürcistan)
Esenler Erokspor: Vuurst 7, Davis 7, Yebo 20, Sow 10, Egehan Arna 5, McCollum 15, Usher 6, Webb 13, Emre Melih Tunca 8, Metehan Akyel 1, Ataberk Aksu
Gence: Garrett 5, Rhodes 9, Magee 16, Murphy 7, Mitchell 13, Ellington 11, Mammadli 2, Ibrahimov, Alakbarov, Yusifzada
1. Periyot: 23-19
Devre: 45-30
3. Periyot: 72-51
İLK YARIDA FARK AÇILDI
Karşılaşmaya etkili başlayan Esenler Erokspor, ilk çeyreği 23-19 önde tamamladı. İkinci periyotta da üstünlüğünü sürdüren temsilcimiz, bu bölümü 22-11 kazanarak devreye 45-30 önde girdi.
Üçüncü çeyrekte farkı daha da açan Erokspor, 27-21'lik periyot sonucuyla son bölüme 72-51 üstünlükle girdi.
FARK 29 SAYIYA ULAŞTI
Son çeyrekte de oyun kontrolünü elinde tutan Esenler Erokspor, bu bölümü 20-12 kazanarak karşılaşmadan 92-63 galip ayrıldı.
Temsilcimizde Kevin Jan Yebo 20 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olurken, Gence'de Kobe McGee 16 sayıyla mücadeleyi tamamladı.
Erokspor, bu sonuçla FIBA Avrupa Kupası'na galibiyetle başladı.
Salon: Akatlar Spor Kompleksi
Hakemler: Mladen Lucic, Sava Cetkovic (Karadağ), Mikheil Vartanov (Gürcistan)
Esenler Erokspor: Vuurst 7, Davis 7, Yebo 20, Sow 10, Egehan Arna 5, McCollum 15, Usher 6, Webb 13, Emre Melih Tunca 8, Metehan Akyel 1, Ataberk Aksu
Gence: Garrett 5, Rhodes 9, Magee 16, Murphy 7, Mitchell 13, Ellington 11, Mammadli 2, Ibrahimov, Alakbarov, Yusifzada
1. Periyot: 23-19
Devre: 45-30
3. Periyot: 72-51