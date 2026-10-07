Milli sporculardan 4 madalya!

Milli sporcular, Romanya'daki 9. FAI Avrupa Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nda 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 07 Ekim 2026 22:50
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli sporculardan 4 madalya!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Milli sporcular, Romanya'da düzenlenen 9. FAI Avrupa Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nda 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Gençlik ve Spor Bakanlığının açıklamasına göre, milli sporcu Kübra Cengiz kadınlarda Avrupa şampiyonu olurken, gençler kategorisinde bronz madalya kazandı.

Faruk Karateke, gençlerde Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken Tugay Karateke, bu kategoride gümüş madalyanın sahibi oldu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.