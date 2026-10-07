Milli sporculardan 4 madalya!

Milli sporcular, Romanya'da düzenlenen 9. FAI Avrupa Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nda 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Gençlik ve Spor Bakanlığının açıklamasına göre, milli sporcu Kübra Cengiz kadınlarda Avrupa şampiyonu olurken, gençler kategorisinde bronz madalya kazandı.
Faruk Karateke, gençlerde Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken Tugay Karateke, bu kategoride gümüş madalyanın sahibi oldu.
Faruk Karateke, gençlerde Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken Tugay Karateke, bu kategoride gümüş madalyanın sahibi oldu.