Hakan Akkaya'dan Avrupa'da gümüş madalya!

Milli sporcu Hakan Akkaya, Para Eskrim Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 07 Ekim 2026 23:04
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Hakan Akkaya'dan Avrupa'da gümüş madalya!
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Milli sporcu Hakan Akkaya, Büyük Britanya'da düzenlenen Para Eskrim Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya elde etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre, Cardiff kentindeki organizasyonda Hakan Akkaya, erkekler epe A kategorisi finalinde mücadele etti.

Hakan, Bireysel Tarafsız Sporcu (NPA) Vadim Shenfeld'e yenilerek Avrupa ikincisi oldu.

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