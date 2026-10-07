EuroLeague'de ASVEL, Paris'te kazandı!

EuroLeague'in 4. haftasında ASVEL, deplasmanda Paris Basket'i 98-96 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 07 Ekim 2026 23:47
Fotoğraf: Imago
EuroLeague'de ASVEL, Paris'te kazandı!
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EuroLeague'in 4. haftası Paris Basket ile ASVEL arasındaki mücadeleyle başladı.

Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada ASVEL, deplasmanda Paris Basket'i 98-96 yenerek haftaya galibiyetle başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla PARIS BASKET İLK ÇEYREĞİ ÖNDE BİTİRDİ

Adidas Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini Paris Basket 21-14 önde tamamladı. İkinci periyotta etkili bir performans sergileyen ASVEL, farkı kapattı ve soyunma odasına 46-43 üstün girdi.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE PARIS ÖNE GEÇTİ

Üçüncü çeyrekte yeniden üstünlüğü ele alan Paris Basket, bu bölümü 34-28 kazanarak son periyoda 77-74 önde girdi.

ASVEL SON ÇEYREKTE GERİ DÖNDÜ

Son çeyrekte etkili bir oyun ortaya koyan ASVEL, 24-19'luk periyot skoruyla rakibine üstünlük sağladı.

Mücadeleden 98-96 galip ayrılan ASVEL, EuroLeague'in 4. haftasına deplasman galibiyetiyle başladı.

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