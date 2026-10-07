EuroLeague'de ASVEL, Paris'te kazandı!

EuroLeague'in 4. haftası Paris Basket ile ASVEL arasındaki mücadeleyle başladı.
Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada ASVEL, deplasmanda Paris Basket'i 98-96 yenerek haftaya galibiyetle başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE PARIS BASKET İLK ÇEYREĞİ ÖNDE BİTİRDİ
Adidas Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini Paris Basket 21-14 önde tamamladı. İkinci periyotta etkili bir performans sergileyen ASVEL, farkı kapattı ve soyunma odasına 46-43 üstün girdi.
ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE PARIS ÖNE GEÇTİ
Üçüncü çeyrekte yeniden üstünlüğü ele alan Paris Basket, bu bölümü 34-28 kazanarak son periyoda 77-74 önde girdi.
ASVEL SON ÇEYREKTE GERİ DÖNDÜ
Son çeyrekte etkili bir oyun ortaya koyan ASVEL, 24-19'luk periyot skoruyla rakibine üstünlük sağladı.
Mücadeleden 98-96 galip ayrılan ASVEL, EuroLeague'in 4. haftasına deplasman galibiyetiyle başladı.
Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada ASVEL, deplasmanda Paris Basket'i 98-96 yenerek haftaya galibiyetle başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE PARIS BASKET İLK ÇEYREĞİ ÖNDE BİTİRDİ
Adidas Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini Paris Basket 21-14 önde tamamladı. İkinci periyotta etkili bir performans sergileyen ASVEL, farkı kapattı ve soyunma odasına 46-43 üstün girdi.
ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE PARIS ÖNE GEÇTİ
Üçüncü çeyrekte yeniden üstünlüğü ele alan Paris Basket, bu bölümü 34-28 kazanarak son periyoda 77-74 önde girdi.
ASVEL SON ÇEYREKTE GERİ DÖNDÜ
Son çeyrekte etkili bir oyun ortaya koyan ASVEL, 24-19'luk periyot skoruyla rakibine üstünlük sağladı.
Mücadeleden 98-96 galip ayrılan ASVEL, EuroLeague'in 4. haftasına deplasman galibiyetiyle başladı.