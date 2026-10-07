Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 5.hafta başladı!

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 5. haftasında bugün oynanan 7 karşılaşmada sonuçlar belli oldu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 07 Ekim 2026 23:12
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 5.hafta başladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 5. haftası bugün oynanan 7 maçla başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Günün kapanış mücadelesinde Göztepe Isonem, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 78-67 yendi.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Büyükçekmece Basketbol-iLab Basketbol: 83-71

OGM Ormanspor-Konya Büyükşehir Belediyespor: 93-67

Finalspor-Kipaş Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor: 78-91

Keçiören Belediyesi Bağlum-TED Ankara Kolejliler: 90-95

Yalova Haremspor-Fenerbahçe Gelişim: 74-51

Cedi Osman Basketbol-Darüşşafaka: 81-73

Göztepe Isonem-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 78-67

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.