Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 5.hafta başladı!

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 5. haftası bugün oynanan 7 maçla başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Günün kapanış mücadelesinde Göztepe Isonem, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 78-67 yendi.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Büyükçekmece Basketbol-iLab Basketbol: 83-71
OGM Ormanspor-Konya Büyükşehir Belediyespor: 93-67
Finalspor-Kipaş Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor: 78-91
Keçiören Belediyesi Bağlum-TED Ankara Kolejliler: 90-95
Yalova Haremspor-Fenerbahçe Gelişim: 74-51
Cedi Osman Basketbol-Darüşşafaka: 81-73
Göztepe Isonem-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 78-67
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Büyükçekmece Basketbol-iLab Basketbol: 83-71
OGM Ormanspor-Konya Büyükşehir Belediyespor: 93-67
Finalspor-Kipaş Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor: 78-91
Keçiören Belediyesi Bağlum-TED Ankara Kolejliler: 90-95
Yalova Haremspor-Fenerbahçe Gelişim: 74-51
Cedi Osman Basketbol-Darüşşafaka: 81-73
Göztepe Isonem-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 78-67