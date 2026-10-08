Beşiktaş'ta Vaclav Cerny kararı

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Vaclav Cerny'ye yeniden ilk 11'de forma verecek.

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calendar 08 Ekim 2026 09:24
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Vaclav Cerny kararı
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Beşiktaş'ın Çek yıldızı Vaclav Cerny milli arada güç ve moral depoladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla VERİMLİ HAZIRLIK SÜRECİ GEÇİRDİ

Milli takım kariyerini geçtiğimiz günlerde sürpriz biçimde noktalayan 28 yaşındaki deneyimli futbolcu, Trendyol Süper Lig'e verilen arada verimli bir hazırlık süreci geçirdi.

İLK 11'E GERİ DÖNECEK

Teknik direktör Vincenzo Italiano, Amed Sportif Faaliyetler deplasmanında Cerny'yi bu sezon ilk kez yedeğe çekerken, Ernest Poku'ya ilk 11'de şans tanıdı. Ancak İtalyan hoca, Poku'nun beklentinin altında kalması üzerine ikinci yarıya Cerny ile başlamıştı. Italiano'nun Kocaelispor'la pazar günü oynanacak kritik karşılaşmada sağ kanatta yeniden Cerny'ye görev vereceği bildirildi.

BU SEZON CERNY

Milli arada sıkı bir şekilde çalışan Çek futbolcuyu ilk 11'de sahaya sürecek olan siyah-beyazlı hocanın, Poku'yu kulübeye çekeceği ifade edildi.

Vaclav Cerny bu sezon 13 resmi maçın 12'sinde ilk 11'de görev yaptı. Rakip ağlara 4 gol gönderen başarılı futbolcu bir kez de asist yaptı.

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