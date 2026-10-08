İlhan Fakılı: "Daha güçlü döneceğiz"

Milli formayı ilk kez giyen İlhan Fakılı, yaşadığı deneyimin ardından paylaşım yaptı.

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calendar 08 Ekim 2026 08:45
Fotoğraf: Instagram
İlhan Fakılı: 'Daha güçlü döneceğiz'
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Milli formayı kariyerinde ilk kez giyen İlhan Fakılı, yaşadığı deneyimin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

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İlhan Fakılı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Milli takımla ilk adımlarımı atmış olmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyum. Sonuçlar istediğimiz gibi olmasa da, inşallah daha güçlü bir şekilde geri döneceğiz"

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