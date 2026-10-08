Milli formayı kariyerinde ilk kez giyen İlhan Fakılı, yaşadığı deneyimin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Genç kanat oyuncusu, milli takımda forma giymekten duyduğu mutluluğu dile getirirken alınan sonuçlardan dolayı üzüntüsünü de ifade etti.
İlhan Fakılı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Milli takımla ilk adımlarımı atmış olmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyum. Sonuçlar istediğimiz gibi olmasa da, inşallah daha güçlü bir şekilde geri döneceğiz"
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Genç kanat oyuncusu, milli takımda forma giymekten duyduğu mutluluğu dile getirirken alınan sonuçlardan dolayı üzüntüsünü de ifade etti.
İlhan Fakılı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Milli takımla ilk adımlarımı atmış olmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyum. Sonuçlar istediğimiz gibi olmasa da, inşallah daha güçlü bir şekilde geri döneceğiz"