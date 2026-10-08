Barcelona, Galatasaray'a rotasyonlu gelebilir!

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick'in yoğun fikstür nedeniyle Galatasaray karşısında rotasyona gitmesi bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 08 Ekim 2026 08:46 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2026 08:47
Haber: Akşam, Fotoğraf: Imago
Barcelona, Galatasaray'a rotasyonlu gelebilir!
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile oynayacağı karşılaşma öncesinde İspanyol ekibinin yoğun fikstürü dikkat çekiyor.

Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, 15 günlük süreçte Galatasaray, PSG, Real Madrid, Real Betis ve Getafe ile karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla YOĞUN FİKSTÜRDE ROTASYON İHTİMALİ

Barcelona, kısa süre içerisinde birbirinden önemli 5 karşılaşmaya çıkacak. İspanyol ekibinin fikstüründeki kritik maçlar nedeniyle teknik direktör Hansi Flick'in oyuncu yükünü dengelemek amacıyla Galatasaray karşısında rotasyonlu bir kadro tercih edebileceği belirtiliyor.

Barcelona'nın bu yoğun süreçte hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de ligde önemli karşılaşmalara çıkacak olması, Flick'in kadro tercihinde rotasyona gitme ihtimalini güçlendiriyor.

GALATASARAY MAÇI ARAYA GİRİYOR

Barcelona, 15 günlük yoğun fikstürünün içerisinde Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi mücadelesine çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, İspanyol devinin kritik maç trafiği içerisindeki karşılaşmalarından biri olacak.

Flick'in özellikle PSG ve Real Madrid maçlarını da düşünerek Galatasaray karşısında bazı oyuncularını dinlendirmesi bekleniyor.



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