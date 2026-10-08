Galatasaray'da milli ara hareketli geçti! Tam 13 oyuncu...

Milli ara sona ererken Galatasaray'dan 13 futbolcu ülkelerinin milli takımlarında forma giydi.

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calendar 08 Ekim 2026 10:27
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da milli ara hareketli geçti! Tam 13 oyuncu...
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Milli ara sona ererken Galatasaray'da 13 futbolcu ülkelerinin milli takımlarında forma şansı buldu.

Sarı-kırmızılılarda Abdülkerim Bardakcı ile Deniz Gül, 4'er maçla milli arada en fazla sahaya çıkan isimler oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla EN ÇOK ABDÜLKERİM VE DENİZ OYNADI

Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı ve Deniz Gül, milli ara boyunca 4'er kez forma giyerek takımın en fazla süre alan isimleri oldu.

Uğurcan Çakır, Eren Elmalı, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Davinson Sanchez, Aleksey Batrakov ve Lesley Ugochukwu 3'er kez sahaya çıktı.

Yunus Akgün, Renato Nhaga ve Rafael Leao 2'şer maçta görev alırken, Jankat Yılmaz ise 1 karşılaşmada forma giydi.

GOL VE ASİST KATKISI

Milli arada Barış Alper Yılmaz 1 gol kaydederken, Eren Elmalı ve Aleksey Batrakov da 1'er asist yaptı.

Böylece Galatasaray'ın milli takımlara gönderdiği 13 futbolcu, ara boyunca farklı ülkelerin formalarıyla sahaya çıktı.

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