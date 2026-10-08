Beşiktaş'ta gözler Dusan Vlahovic'te

Beşiktaş'ta milli aranın ardından teknik direktör Vincenzo Italiano'nun en önemli gol ayağı Dusan Vlahovic olacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 08 Ekim 2026 10:30
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta gözler Dusan Vlahovic'te
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Beşiktaş'ta Süper Lig'e dönüşte gözler Dusan Vlahovic'te... Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sırp futbolcu milli ara öncesinde çıktığı son 3 Süper Lig karşılaşmasında 5 defa fileleri havalandırmayı başarmıştı. Müthiş bir form grafiği yakalayan 26 yaşındaki golcü, dönüşte de kaldığı yerden devam etmeyi planlıyor.

ÖZEL HÜCUM SETLERİ

Milli arada iyi çalışan Vlahovic, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun en büyük kozu olacak. İtalyan çalıştırıcı, onun üzerine özel hücum setleri hazırladı. Bunları antrenmanlarda öğrencilerine aşılıyor.

Italiano, Vlahovic'e kafa veya ayakla ona şut imkanı hazırladıklarında fırsatçı golcüsünden maksimum verim alacağını biliyor. Vlahovic de Kocaelispor karşılaşmasıyla beraber gollerini sıralamaya devam etmeyi planlıyor.  



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